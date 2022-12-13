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13 Aralık 2022 - 10:57

Caner Erkin transferinde taraftar tepkisi Beşiktaş'a geri adım attırdı

Beşiktaş'ta son günlerde bir hayli çok konuşulan Caner Erkin transferinin suya düştüğü öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin taraftarların tepkisi nedeniyle transferden vazgeçtiği öğrenildi.

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13 Aralık 2022 - 10:57
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Caner Erkin transferinde taraftar tepkisi Beşiktaş'a geri adım attırdı


Devre arası transfer döneminin yaklaşması ile birlikte, Beşiktaş'ta da transfer söylentileri daha çok duyulmaya başlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda defansın sol tarafına takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılara, eski oyuncuları Caner Erkin isminin önerildiği iddia edilmişti.



Karagümrük'te forma giyen tecrübeli oyuncunun takımı ile karşılıklı anlaşarak ayrılmasının ardından bir çok İstanbul ekibi ile menajeri vasıtası ile temasa geçtiği öğrenildi. Beşiktaş'ın da Caner Erkin'in oynadığı bölgede araşyışları olması transfer ihtimalini kuvvetlendirdi. 

Teknik Direktör Şenol Güneş ile Caner Erkin'in daha önce Beşiktaş'ta birlikte uyum içinde çalışmaları ve iyi ilişkilerinin olması da transfer söylentilerinin iyice gündeme gelmesine neden oldu.

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar ise duruma adeta isyan etti. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin'in sarı-lacivertli ekibe imza atarken çocukluk aşkıma geri döndüm söylemlerini hatırlayan Siyah-Beyazlı taraftarlar, 34 yaşındaki oyuncuyu takımlarında kesinlikle görmek istemediklerini ifade eden paylaşımlarda bulundular.

Özellikle Sergen Yalçın'ın ardından Valerian Ismael'in takımın başına gelmesi ile birlkte taraftarlarla arası iyice açılan Çebi ve yönetiminin Siyah-Beyazlı taraftarları karşısına almaktan çekindiği ve bu transfer için geri adım attığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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