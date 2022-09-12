Caner Osmanpaşa, Sivasspor camiasından özür diledi













Sivasspor'da deneyimli futbolcu Caner Osmanpaşa, dün taraftarlarla yaşadığı tartışma konusu ile ilgili açıklamada bulundu.Osmanpaşa, camiadan özür dileyerek, “Futbolculuk kariyerim boyunca formasını giydiğim tüm takımlarda terimin son damlasına kadar mücadele ettim, çok çalıştım ve camialarla bütünleştim. Pazar günü sahamızda oynadığımız maçın son bölümünde kariyerim boyunca hiç yaşamadığım üzücü bir olay gerçekleşti. Öncelikle yaşanan bu olay nedeniyle tüm Sivasspor camiasından özür diliyorum. Çok değil daha 4 ay önce Sivasspor tarihinin öne çıkan başarısını göstererek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzemize götürdük. Üst üste 3 sene Avrupa'ya giderek ülkemizi temsil ettik. Süper Lig'de oldukça verimli geçiren sezonlar geçirdik. Tüm bu başarılarda ayrı ayrı hepimizin emeğinin olduğunu hatırlatmak isterim. Takım arkadaşlarım Erdoğan Yeşilyurt'a, Ali Şaşal Vural'a ve bana sezon başından beri devam etmekte olan tepkilerin bir sonucu olarak maçın son bölümünde böyle talihsiz bir olay yaşandı. Bizlerin de psikolojik olarak zorlandığını ve alınan başarısız sonuçlarda en az taraftarlar kadar üzüldüğümüzün unutulmamasını diliyorum. Sivasspor gibi değerli bir camiada bir daha bu yolla olayın yaşanmamasını umuyor, stadyuma takımımızı desteklemek amacıyla gelen tüm taraftarların da bu konuyla alakalı daha hassas olmalarını takımım adına diliyorum. Saygılarımla” diye konuştu.