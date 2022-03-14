YAŞAM
14 Mart 2022 - 21:25

Cani anneye 11 yıl hapis cezası

Tekirdağ'da 3 yaşındaki kızı Şükran Nur İpek'i döverek öldürdüğü iddiası ile yargılanan anne 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YAŞAM
14 Mart 2022 - 21:25
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Cani anneye 11 yıl hapis cezası
Tekirdağ Çerkezköy’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre  Fevzipaşa Mahallesi, Yılmaz Sokak'ta oturan Meryem Doğan adlı bir genç kadın, 18 Mart 2020 tarihinde 3 yaşındaki Şükran Nur İpek'i ölü olarak hastaneye getirdi.Yaşanan bu olay sonrasında anne ile üvey baba M.A.D.gözaltına alındı. Anne Doğan, yaramazlık yaptığı için kızı Şükran Nur'un karnına şiddetli şekilde birkaç defa yumruk attığını, bundan dolayı pişman olduğunu söyledi. Cani anne cezaevine gönderilirken baba M.A.D. ise serbest bırakıldı.



Tutuklu olarak yargılanan anne  bugün hâkim karşısına çıkarken gerçekleşen mahkemeye   Meryem Doğan ve eski eşi Y. İpek yani kızın öz babası katıldı.



Kızını öldürmediğini iddia eden Doğan "Şükran Nur, olaydan bir hafta önce merdivenden yuvarlanmıştı, her yeri morarmıştı. O zaman hastaneye götürmüştüm. Öldüğü gün de çocuğumu gözetim altına almıştım, hiç uyumadım, başında bekledim, böyle olacağını bilmiyordum" şeklinde savunma yaptı. Sanık, kızına M.A.D'nin bir şey yapmadığını da ifade etti.
Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanığa 14 yıl hapis cezası verdi. Takdiri indirimi gidilerek ceza 11 yıl 8 aya indirildi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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