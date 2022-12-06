DÜNYA
06 Aralık 2022 - 15:43

Cani babadan tüyler ürperten katliam: 11 aylık kızını önce boğdu, ardından bıçakla parçaladı!

ABD’den korkunç bir cinayet haberi geldi. Christopher Francisquini isimli bir baba henüz 11 aylık olan kızını canice kaTletti. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu olay duyanların tüylerini diken diken ederken cani babanın kızını önce boğduğu daha sonra da bıçakla parçalara ayırdığı öğrenildi.

DÜNYA
06 Aralık 2022 - 15:43
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Cani babadan tüyler ürperten katliam: 11 aylık kızını önce boğdu, ardından bıçakla parçaladı!
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Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ağır bir sabıka kaydı bulunan Christopher Francischini (31) adında bir adam, hapisten çıktıktan sonra bir vahşete imza attı. Daha önce işlediği bir cinayetten hapse atılan hüküm giymiş olan Christopher Francischini, cezaevinden çıkar çıkmaz 11 aylık kızını katlederken cani babanın kızını öldürmeden önce af ​​kapsamında evine gönderildiği öğrenildi.

11 aylık kızını önce boğdu, ardından bıçakla parçaladı

KIZINI ÖNCE BOĞDU SONRA BIÇAKLA PARÇALARA AYIRDI



Christopher Francischini, 18 Kasım'da 11 aylık kızı Camilla'yı boduğu ve daha sonra da bıçakla cesedi parçalara ayırdı. Cinayeti araştıran müfettişler, Camilla'nın ölümünden habersiz annesiyle tartıştığını, ardından cep telefonunu parçaladığını, GPS takip cihazını çıkardığını ve kaçtığını söyledi.

11 aylık kızını önce boğdu, ardından bıçakla parçaladı

Ailenin Camilla'nın cesedini bulduğu ve kızın önce boğularak sonra bıçaklandığı ortaya çıktı. Bu sırada katil baba, bileklerindeki kelepçeleri çıkardı ve korkunç bir cinayetin ardından ortadan kayboldu. 

11 aylık kızını önce boğdu, ardından bıçakla parçaladı

Cinayetin ardından Francischini, 25 bin dolar ödülle aranıyordu. Kaçmasından iki hafta sonra bir otobüs durağında bulunan Christopher Francischini yakalanarak gözaltına alındı. Sabıka kaydı ve saldırıdan çok sayıda mahkumiyeti olanFFrancischini tutuklandı ve cinayetten hapse atıldı.

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