Cani evlat tartıştığı öz babasını çekiçle öldürdü! Videolu katliamda şok itiraf!













Yastık altına saklamış!

İtiraf videosu kan dondurdu!

Rusya'dan Antalya'ya tatil için gelen ve 5 yıldızlı bir otelde kalan Dmitry Stepanov, tartıştığı babasını kafasına çekiçle vurarak öldürdü. Babasını telle boğduktan sonra annesi Tatyana Stepanov'u da ağır yaralayan cinayet zanlısı, olaydan sonra bir itiraf videosu çekti ve daha sonra yakalanmamak için otelden kaçtı.Türler ürperten olan Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde 17 Eylül akşamı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre annesi Tatiana Stepanov ve babası Pavel Stepanov ile tartışan Dmitry Stepanov, tartışmanın giderek kavgaya dönüşmesi üzerine, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini de ağır yaraladı.Dmitry Stepanov, ailesiyle birlikte kaldığı odada önce yüksek sesli müzik açtığı ve ardından video kamera ile odayı kaydetmeye başladığı öğrenildi. Dmitry Stepanov'un defalarca babasının ve annesinin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine çekiçle vurduğu belirtilirken babasını telle boğduktan sonra olay yerinden kaçtığı söylendi. İşlediği cinayetin ayrıntılı videosunu çekip sosyal medyada yayınlayan Stepanov'un, elini ve yüzünü sessizce yıkadıktan sonra otelden yaya olarak ayrıldığı belirlendi. Stepanov'un videosunun şikayetler üzerine sosyal medya sitelerinden kaldırıldığı kaydedildi.Odanaki yasrıklardan birinin içinden çekiç çıkaran Stepanov, babasına defalarca vurduğu anı kaydetti. Videoda Stepanov babasını çekiçle defalarca dövüyor, bayıltıyor, ağzını bantla kapatıyor ve bir tel ile boğuyor. Antalya'nın Kepes ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken Stepanov, işlediği cinayet nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dmitry Stepanov, bir kafede cinayeti hangi nedenlerden dolayı işlediğini anlattığı bir itiraf videosu çekti ve bu videosunu da sosyal medya sitesinde 'cinayet itirafı' diye paylaştı.