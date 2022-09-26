GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 19:12

Cani evlat tartıştığı öz babasını çekiçle öldürdü! Videolu katliamda şok itiraf!

Antalya'da buluna 5 yıldızlı bir otelde yaşanan vahşetin detayları ortaya çıktı. Bir Rus turist,tartışma yaşadığı babasını çekiçle kafasına dövdü ve onu tel ile boğdu. Ayrıca annesi Tatyana Stepanov'u da ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 19:12
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Cani evlat tartıştığı öz babasını çekiçle öldürdü! Videolu katliamda şok itiraf!


Rusya'dan Antalya'ya tatil için gelen ve 5 yıldızlı bir otelde kalan Dmitry Stepanov, tartıştığı babasını kafasına çekiçle vurarak öldürdü. Babasını telle boğduktan sonra annesi Tatyana Stepanov'u da ağır yaralayan cinayet zanlısı, olaydan sonra bir itiraf videosu çekti ve daha sonra yakalanmamak için otelden kaçtı.

Cani evlat tartıştığı öz babasını çekiçle öldürdü



Türler ürperten olan Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde 17 Eylül akşamı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre annesi Tatiana Stepanov ve babası Pavel Stepanov ile tartışan Dmitry Stepanov, tartışmanın giderek kavgaya dönüşmesi üzerine, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini de ağır yaraladı.

Cani evlat tartıştığı öz babasını çekiçle öldürdü

Yastık altına saklamış!

Dmitry Stepanov, ailesiyle birlikte kaldığı odada önce yüksek sesli müzik açtığı ve ardından video kamera ile odayı kaydetmeye başladığı öğrenildi. Dmitry Stepanov'un defalarca babasının ve annesinin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine çekiçle vurduğu belirtilirken babasını telle boğduktan sonra olay yerinden kaçtığı söylendi.

İşlediği cinayetin ayrıntılı videosunu çekip sosyal medyada yayınlayan Stepanov'un, elini ve yüzünü sessizce yıkadıktan sonra otelden yaya olarak ayrıldığı belirlendi. Stepanov'un videosunun şikayetler üzerine sosyal medya sitelerinden kaldırıldığı kaydedildi.

Cani evlat tartıştığı öz babasını çekiçle öldürdü

İtiraf videosu kan dondurdu!

Odanaki yasrıklardan birinin içinden çekiç çıkaran Stepanov, babasına defalarca vurduğu anı kaydetti. Videoda Stepanov babasını çekiçle defalarca dövüyor, bayıltıyor, ağzını bantla kapatıyor ve bir tel ile boğuyor.

Antalya'nın Kepes ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken Stepanov, işlediği cinayet nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dmitry Stepanov, bir kafede cinayeti hangi nedenlerden dolayı işlediğini anlattığı bir itiraf videosu çekti ve bu videosunu da sosyal medya sitesinde 'cinayet itirafı' diye paylaştı.

Cani evlat tartıştığı öz babasını çekiçle öldürdü

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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