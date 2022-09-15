CANiK, ABD’de şampiyon oldu













Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, ihracatta rekorlara imza atarken, kazandığı uluslararası prestijli ödüllerle de göze çarpıyor. CANiK, Amerika Birleşik Devletleri Pratik Atıcılık Birliği (USPSA) tarafından düzenlenen, 57'si büyük usta(grand master), 100'ü usta(master) seviyesinde olmak suretiyle toplamda 417 atıcının katıldığı sektörün en büyük ve en prestijli turnuvası olarak kabul edilen Carry Optic National turnuvasında CANiK takım kaptanı Nils Jonasson şampiyon oldu.Nils Jonasson turnuvada, ABD'de silah endüstrisinin öne çıkan ödüllerinden ICA (The Industry Choice Awards) tarafından 2022 Yılının En İyi Tabanca Ödülü'nün sahibi SFx RIVAL ile yarışarak büyük bir başarı ele geçirdi. Daha önceki yıllarda üçüncü olarak yarışmayı tamamlayan Nils Jonasson, SFx RIVAL'ın üstün kaliteye sahip özellikleri sayesinde, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe yükseldi.