Canım Annem neden yok, bitti mi? Canım Annem yeni sezonda olacak mı, ne zaman başlayacak? Canım Annem dizisi yeni sezon tarihi

Canım Annem dizisi izleyiciler tarafından beğeni topladı. Dizinin final verip vermediği ise merak konusu oldu. TV8 de yayınlanan dizinin yapımcılığını Stellar Yapım üstlenmişti. Dizinin kaçıncı bölümde final yapılacağı, gelecek sezonda ekranlarda yer alıp almayacağı merak edilenler arasında yerini aldı. Canım Annem dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde!Yasemin Erkul'un yönetmenliğini yaptığı dizi TV8 de hafta içi her gün ekranlarda yerini alıyordu. Canım Annem dizisinin fragmanı merak uyandırırken dizinin her gün yayınlanması sonucunda reytingler beklenildiği gibi olmadı. Reytinglerde düşüş yaşayan dizinin devam edeceği pek mümkün değil gibi görünüyor. Canım Annem dizisi reytinglerin düşüklüğü sonucunda biteceği ön görülüyor.Canım Annem dizisinin başrol oyuncuları Selin Sezgin, Erol Gedik ve Gece Ilık Demirel paylaşıyor. Dizi 2022 yılının Şubat ayında TV8 ekranlarında yer almaya başlamıştır. Fragmana gösterilen ilgi dizinin başlamasıyla sona erdi gibi gözüküyor. Her geçen gün düşen reytinglerden dolayı dizi final yapmak zorunda kalabilir. Yada senaryoda değişikliğe gidilip reytingleri yükseltip ekranlarda kalması da mümkün.Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yer alan dizi akşam kuşağına göre daha kısa sürüyor. Dizinin bir bölümü 50 dakikadan oluşuyor. Dizinin 2. sezonunun olup olmayacağı kesin olmamakla birlikte reytingler nedeni ile Canım Annem dizisi ekranlara veda edebilir.Canım Annem dizisi dram türünde bir dizidir. Günlük olarak yayınlanan dizi hafta içi her gün seyirci ile buluşuyor. Beklenilen reytinge ulaşılamayan dizinin önümüzdeki bölümlerde ekanlara veda etmesi bekleniyor. Yeni sezonda ise reyting düşüklüğünden dolayı ekranlarda olmayacaktır.