GÜNDEM
02 Şubat 2023 - 18:13

Çankaya'da 'Cumhur İttifakı' zirvesi! Erdoğan ile Bahçeli'den seçim öncesi ilk toplantı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bahçeli'nin Çankaya'daki evine ziyaret bulunan Erdoğan, Bahçeli ile seçim süreci ele aldı.

GÜNDEM
02 Şubat 2023 - 18:13
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Çankaya'da 'Cumhur İttifakı' zirvesi! Erdoğan ile Bahçeli'den seçim öncesi ilk toplantı..


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya'daydı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evine giden ve Cumhur İttifakı ortağı ile bir toplantı gerçekleştiren Erdoğan, ittifak ortağıyla seçim sürecini değerlendirdi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde seçim sürecinin yanı sora yasal düzenlemeler ve meclis faaliyetleri gibi konular da gündeme geldi. Görüşmede ekonomik ve dış politika gelişmeleri ele alınırken Bahçeli'nin Türkmenbey Caddesi'ndeki evinde düzenlenen görüşme saat 15.05'te başladı.



Erdoğan ile Bahçeli'den seçim öncesi ilk toplantı

DEVLET BAHÇELİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KAPIDA KARŞILADI

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamak için evinin kapısında bekledi. Erdoğan'ın karşıladıktan sonra iki lider ilk olarak tokalaştılar ve basına poz verdiler. Daha sonra, eve geçen Cumhur İttifakı ortakları basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya geçtiler. 15.05'te başlayan ve yaklaşık olarak bir saat süren görüşme sonrasında Bahçeli, Erdoğan'la vedalaştı ve ortağına makam otomobiline kadar uğurlamak için eşlik etti.

Erdoğan ile Bahçeli'den seçim öncesi ilk toplantı

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik ederken Erdoğan bu sırada Bahçeli'nin evinin yanında sokakta bekleyen çocuklara sohbet edip oyuncaklar verdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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