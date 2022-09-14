Canları pahasına alevlere müdahale ediyorlar













Edinilen bilgiye göre, Gökova Mahallesi'ndeki sık ormanlık alanda gece saatlerinde yangın başladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yollandı. Rüzgarla birlikte etkisini arttırarak sürdüren ve geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için ekiplerin karadan müdahalesi devam etmektedir.Yangının ihbar edilmesi ile bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri dev alevleri kontrol altına almak için mücadeleye devam etmekte. Ayrıca yangın bölgesine gelen Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği ve benzeri sivil toplum kuruluşları da çalışmalara destek oluyor. Güldemet Kızıl - Aykut Kurt - İbrahim Kılınç