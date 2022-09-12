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12 Eylül 2022 - 18:56

CANLI ANLATIM | Beşiktaş Başakşehir maçı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.

SPOR
12 Eylül 2022 - 18:56
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CANLI ANLATIM | Beşiktaş Başakşehir maçı

BEŞİKTAŞ 0-0 BAŞAKŞEHİR

 CANLI ANLATIM 



Maçtan dakikalar 

1' Hakemin düdüğü ile maç başladı 



5' Mounir'in pası ile sol çaprazdan ceza sahasına topla giren Lima, son çizgiden topu kale sahasına çevirmek istedi savunma topa ayak koydu.

14' BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ! Arthur Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Başakşehir'den Duarte uzaklaştırdı. Beşiktaşlı futbolcular Duarte'nin elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in etrafını sardı ama penaltı kararı çıkmadı.

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İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ : Emre, Rosier, Necip, Saïss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Kévin N'Koudou, Weghorst

14'BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ! Arthur Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Başakşehir'den Duarte uzaklaştırdı. Beşiktaşlı futbolcular Duarte'nin elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in etrafını sardı ama penaltı kararı çıkmadı.
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