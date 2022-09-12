CANLI ANLATIM | Beşiktaş Başakşehir maçı

BEŞİKTAŞ 0-0 BAŞAKŞEHİR
CANLI ANLATIM
Maçtan dakikalar 1' Hakemin düdüğü ile maç başladı
5' Mounir'in pası ile sol çaprazdan ceza sahasına topla giren Lima, son çizgiden topu kale sahasına çevirmek istedi savunma topa ayak koydu.14' BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ! Arthur Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Başakşehir'den Duarte uzaklaştırdı. Beşiktaşlı futbolcular Duarte'nin elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in etrafını sardı ama penaltı kararı çıkmadı.----------İLK 11'LERBEŞİKTAŞ : Emre, Rosier, Necip, Saïss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Kévin N'Koudou, Weghorst14'BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ! Arthur Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Başakşehir'den Duarte uzaklaştırdı. Beşiktaşlı futbolcular Duarte'nin elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in etrafını sardı ama penaltı kararı çıkmadı.