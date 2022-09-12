CANLI ANLATIM | Beşiktaş Başakşehir maçı

BEŞİKTAŞ 0-0 BAŞAKŞEHİR

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14'

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ! Arthur Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Başakşehir'den Duarte uzaklaştırdı. Beşiktaşlı futbolcular Duarte'nin elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in etrafını sardı ama penaltı kararı çıkmadı.

1' Hakemin düdüğü ile maç başladı5' Mounir'in pası ile sol çaprazdan ceza sahasına topla giren Lima, son çizgiden topu kale sahasına çevirmek istedi savunma topa ayak koydu.14'Arthur Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Başakşehir'den Duarte uzaklaştırdı. Beşiktaşlı futbolcular Duarte'nin elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in etrafını sardı ama penaltı kararı çıkmadı.----------: Emre, Rosier, Necip, Saïss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Kévin N'Koudou, Weghorst