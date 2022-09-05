CANLI ANLATIM | Galatasaray Gazinatep FK maçı

GALATASARAY 0-1 GAZİANTEP FK
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Maçtan dakikalar1' Hakemin düdüğü ile maç başladı
6' Sergio Oliveira'nın savunma arasına derin pasıyla soldan çizgiye inen Kerem, topu kale sahasına çevirmek istedi. Savunma yatarak topa müdahale etti. 9' Galatasaray'da Kerem'in pasıyla topla buluşan Sergio Oliveira, sol çaprazdan direkt kaleyi düşündü. Kaleci Günay, direkt olarak dibinde topu zorlukla dışarı çeldi.27' GOL! Gaziantep FK, zorlu deplasmanda Sagal'ın golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.İlk 11'llerGALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis