CANLI ANLATIM | Galatasaray Gazinatep FK maçı

GALATASARAY 0-1 GAZİANTEP FK

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1' Hakemin düdüğü ile maç başladı6' Sergio Oliveira'nın savunma arasına derin pasıyla soldan çizgiye inen Kerem, topu kale sahasına çevirmek istedi. Savunma yatarak topa müdahale etti. 9' Galatasaray'da Kerem'in pasıyla topla buluşan Sergio Oliveira, sol çaprazdan direkt kaleyi düşündü. Kaleci Günay, direkt olarak dibinde topu zorlukla dışarı çeldi.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis