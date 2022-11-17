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17 Kasım 2022 - 19:45

Canlı maç izle: Anadolu Efes - Barcelona S SPORT LİNK

Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! Euroleague’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 8. Hafta mücadelesinde bugün temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona ile karşı karşıya geliyor… Anadolu Efes, Barcelona’yı kendi sahasında konuk edecek… S Sport şifresiz izle linki! Anadolu Efes Barcelona Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Anadolu Efes Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

SPOR
17 Kasım 2022 - 19:45
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Canlı maç izle: Anadolu Efes - Barcelona S SPORT LİNK


İki takımın hedefinde galibiyet var... Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! Euroleague’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 8. Hafta mücadelesinde bugün temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona ile karşı karşıya geliyor… Anadolu Efes, Barcelona’yı kendi sahasında konuk edecek… S Sport şifresiz izle linki! Anadolu Efes Barcelona Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Anadolu Efes Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

ARALARINDAKİ SON 5 KARŞILAŞMA

13.01.22 Barcelona 82-77 Anadolu Efes



03.12.21 Anadolu Efes 93-95 Barcelona

30.05.21 Barcelona 81-86 Anadolu Efes

04.02.21 Barcelona 86-88 Anadolu Efes

22.12.20 Anadolu Efes 86-79 Barcelona

ANADOLU EFES OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Oyuncu Dakika Sayı Ribaunt Asist

Will Clyburn 35,9 19,3 6,3 2,1

Vasilije Micic 34,9 19,4 2,7 7,1

Rodrigue Beaubois 24,4 7,4 2,2 0,8

Amath M'Baye 23,7 7,1 4,6 0,7

Elijah Bryant 20,7 6,9 3,4 1,6

Ante Zizic 16,7 8,4 4,4 1,0

Isaiah Taylor 14,0 6,5 0,5 0,0

Tibor Pleiss 13,3 6,3 3,1 0,0

Achille Polonara 11,0 3,1 2,0 0,3

Bryant Dunston 10,7 3,3 2,4 0,9

Buğrahan Tuncer 5,6 0,0 0,6 1,2

Doğuş Balbay 5,3 1,5 2,0 0,3

BARCELONA OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Oyuncu Dakika Sayı Ribaunt Asist

Nikola Kalinic 25,3 7,7 3,4 2,1

Nicolas Laprovittola 23,3 13,7 1,7 4,4

Tomas Satoransky 22,6 8,0 4,9 4,1

Sertaç Şanlı 20,4 7,7 3,4 1,3

Mike Tobey 19,7 8,1 3,9 0,6

Jan Vesely 18,1 8,7 3,7 1,7

Cory Higgins 17,0 7,7 2,6 1,1

Alex Abrines 17,0 6,3 2,1 0,9

Rokas Jokubaitis 16,0 5,9 2,0 2,4

Oscar Leon Da Silva 11,0 1,7 2,5 0,0

James Nnaji 6,0 2,8 1,0 0,3

Oriol Pauli 3,0 0,8 1,0 0,0

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Barcelona karşılaşması saat 20.30’da S Sport, S Sport Plus ve Nesine.com ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.

S SPORTS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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