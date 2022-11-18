Canlı maç izle: Fenerbahçe Beko - Panathinaikos S SPORT LİNK

İki takımın hedefinde galibiyet var... Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! Euroleague’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 8. Hafta mücadelesinde bugün temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor… Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u kendi sahasında konuk edecek… S Sport şifresiz izle linki! Fenerbahçe Beko Panathinaikos Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…
ARALARINDAKİ SON 5 KARŞILAŞMA
08.04.22 Fenerbahçe Beko 59-62Panathinaikos
07.10.21 Panathinaikos 91-87 Fenerbahçe Beko 15.01.21 Fenerbahçe Beko 100-74 Panathinaikos 22.10.20 Panathinaikos 82-68 Fenerbahçe Beko 17.12.19 Panathinaikos 81-78 Fenerbahçe Beko
FENERBAHÇE BEKO OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Oyuncu Dakika Sayı Ribaunt Asist Nigel Hayes 27,0 8,0 3,7 1,4 Nick Calathes 26,1 9,1 4,7 5,9 Johnathan Motley 23,1 15,9 6,1 1,7 Scottie Wilbekin 22,9 12,1 2,3 2,7 Marko Guduric 22,4 13,3 3,7 2,6 Dyshawn Pierre 21,1 4,3 3,4 2,1 Devin Booker 16,7 2,9 2,9 1,1 Carsen Edwards 14,0 6,8 1,0 0,3 Tonye Frank Jekiri 9,9 5,1 2,3 0,6 Melih Mahmutoğlu 9,5 7,8 0,0 0,5 Metecan Birsen 9,3 2,0 1,3 0,3 Şehmus Hazer 5,7 3,0 1,7 0,3 İsmet Akpınar 2,0 0,0 0,0 0,0
PANATHİNAİKOS OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Oyuncu Dakika Sayı Ribaunt Asist Derrick Williams 29,7 14,9 4,4 1,4 Mateusz Ponitka 25,0 10,1 5,6 3,1 Paris Lee 24,3 8,9 2,1 2,4 Marius Grigonis 20,7 10,6 1,9 1,9 George Papagiannis 20,0 6,7 6,0 0,4 Andrew Andrews 19,3 8,3 1,5 1,8 Arturas Gudaitis 17,4 7,6 4,3 0,3 Nate Wolters 17,3 10,0 2,7 5,3 Eleftherios Bochoridis 16,4 4,2 2,8 2,4 Lefteris Mantzoukas 14,0 2,0 3,0 0,3 Penagiotis Kalaitzakis 8,7 1,9 1,1 0,3 Georgios Kalaitzakis 8,3 1,0 1,3 0,5
FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Panathinaikos karşılaşması saat 20.45’de S Sport, S Sport Plus ve Nesine.com ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır. S SPORTS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ