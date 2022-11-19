Canlı maç izle: Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray BEIN SPORT 5 LİNK

İki takımın hedefinde galibiyet var... Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 7. Hafta mücadelesinde bugün Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray NEF ile karşı karşıya geliyor… Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray NEF’i konuk edecek… Bein Sports 5 şifresiz izle linki! Frutti Extra Bursaspor Galatasaray Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Frutti Extra Bursaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…
ARALARINDAKİ SON 5 KARŞILAŞMA24.09.22 Galatasaray NEF 64-74 Frutti Extra Bursa
12.02.22 Frutti Extra Bursa 99-78 Galatasaray NEF 30.10.21 Galatasaray NEF 99-84 Frutti Extra Bursa 17.04.21 Galatasaray NEF 106-93 Frutti Extra Bursa 27.12.20 Frutti Extra Bursa 73-92 Galatasaray NEF