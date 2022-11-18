Canlı maç izle: Katar - Ekvador TRT LİNK







DÜNYA KUPASI A GRUBU





KATAR EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?







HANGİ STATTA OYNANACAK

Katar ile Ekvador bu akşam mücadele verecek. Dünya kupası serüveni başlıyor! Dünya Kupası’nın ilk karşılaşmasında ev sahibi takım Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak… Katar Ekvador canlı izle linki! Katar Ekvador maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘ler neler, hangi kanal yayınlayacak? Tüm merak edilen soruların cevapları haberimizde…Katar Ekvador mücadelesi saat 19.00’da TRT ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.Katar Ekvador mücadelesi Al Bayt Stadyumunda oynanacaktır.