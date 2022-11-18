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18 Kasım 2022 - 22:40

Canlı maç izle: Katar - Ekvador TRT LİNK

Dünya kupası serüveni başlıyor! Dünya Kupası’nın ilk karşılaşmasında ev sahibi takım Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak… Katar Ekvador canlı izle linki! Katar Ekvador maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘ler neler, hangi kanal yayınlayacak? Tüm merak edilen soruların cevapları haberimizde…

SPOR
18 Kasım 2022 - 22:40
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Canlı maç izle: Katar - Ekvador TRT LİNK


Katar ile Ekvador bu akşam mücadele verecek. Dünya kupası serüveni başlıyor! Dünya Kupası’nın ilk karşılaşmasında ev sahibi takım Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak… Katar Ekvador canlı izle linki! Katar Ekvador maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘ler neler, hangi kanal yayınlayacak? Tüm merak edilen soruların cevapları haberimizde…

DÜNYA KUPASI A GRUBU

dünya kupası a grubu

KATAR EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Katar Ekvador mücadelesi saat 19.00’da TRT ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.



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HANGİ STATTA OYNANACAK

Katar Ekvador mücadelesi Al Bayt Stadyumunda oynanacaktır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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