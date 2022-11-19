Canlı maç izle: Türkiye - Çekya TRT SPOR LİNK

Milli takım, zorlu Çekya mücadelesine çıkıyor… Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! Milli Takımımız, Çekya karşısında sahaya çıkıyor. Hazırlık maçı karşılaşması kapsamında Çekya ile karşılaşacak olan Milli takımımızda hedef galibiyet… Türkiye, Çekya’yı kendi sahasında konuk edecek… TRT Spor canlı izle linki! Türkiye Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…
TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?Türkiye Çekya karşılaşması saat 20.00’de TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.
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