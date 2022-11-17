EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 09:30

Canlı yayında emekli maaşları netleşti! Milyonlarca emekliye müjdeli haber verildi: En az o rakam olacak!

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merakla beklerken önemli bir açıklama geldi. En düşük emekli maaşı yüzde 50 zam ile bu rakama ulaşacak.

EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 09:30
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Canlı yayında emekli maaşları netleşti! Milyonlarca emekliye müjdeli haber verildi: En az o rakam olacak!


Ocak ayına kısa bir süre kala emekli maaşlarına yapılacak zam oranı konuşulmaya başlandı. Temmuz ayında enflasyon farkı oranında yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlenmişti. Milyonlarca emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ederken ünlü gazeteci Fatih Portakal ve SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

2023’te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam için sayılı günler kaldı. Emeklilerin beklentileri bu konuda yüksek olurken uzmanlar da birer birer tahminlerini açıklıyor. Ocak ayında son 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak bir zam yapılacak. Ocak zammının yüzde 15,91 – 22,75 arasında gelmesi beklenirken son günlerde refah payının da eklenmesi konuşuluyor.



Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Aylık enflasyon yüzde 3,54 çıkarken son 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplanmasıyla memur ve memur emeklilerinin yüzde 11,84’lük zammı kesinleşti.

Bu zamma ek olarak memur ve memur emeklileri için ek gösterge zammı da eklenecek. SGK ve Bağkur emeklileri için zam oranı şu an yüzde 10,84 olarak gerçekleşirken, kesin rakam Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarıyla belirlenecek.

Pandemi döneminde emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilmişti. 2021 yılında bu tutar 2 bin 500 liraya yükseltildi. 2022 yılına gelindiğinde ise en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlendi. Yeni yıla girilirken EYT’lilerin de emekli olmasıyla birlikte emekli maaşlarında büyük bir artış bekleniyor.

emekli maaş

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına en az yüzde 50 zam beklediklerini ve 1 Ocak itibarıyla en düşük emekli maaşının 5 bin 250 TL olacağını söyledi. Türkiye’de en yüksek emekli maaşının şu an 26 bin TL olduğunu aktararak bu rakamın da yeni yılda 39 bin TL’ye çıkmasının yüksek ihtimalli olduğunu ifade etti.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle emekli maaşlarında büyük bir artış beklentisinde olduklarını dile getiren Erdursun, 2022 yılında ortalama emekli aylığının 4 bin 600 lira, olduğunu yeni yılda ise bu ortalamanın 6 bin 900 liraya çıkacağını söyledi.

Erdursun’un açıklamalarına göre emekli maaşlarına yüzde 50 oranında bir zam uygulanması halinde şu an 3 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 5 bin 250 liraya yükselecek. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı Ocak ayında belli olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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