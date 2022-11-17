Canlı yayında emekli maaşları netleşti! Milyonlarca emekliye müjdeli haber verildi: En az o rakam olacak!

Ocak ayına kısa bir süre kala emekli maaşlarına yapılacak zam oranı konuşulmaya başlandı. Temmuz ayında enflasyon farkı oranında yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlenmişti. Milyonlarca emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ederken ünlü gazeteci Fatih Portakal ve SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan konuya ilişkin açıklama geldi.
2023’te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Emekli maaşlarına yapılacak zam için sayılı günler kaldı. Emeklilerin beklentileri bu konuda yüksek olurken uzmanlar da birer birer tahminlerini açıklıyor. Ocak ayında son 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak bir zam yapılacak. Ocak zammının yüzde 15,91 – 22,75 arasında gelmesi beklenirken son günlerde refah payının da eklenmesi konuşuluyor.
Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Aylık enflasyon yüzde 3,54 çıkarken son 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplanmasıyla memur ve memur emeklilerinin yüzde 11,84’lük zammı kesinleşti. Bu zamma ek olarak memur ve memur emeklileri için ek gösterge zammı da eklenecek. SGK ve Bağkur emeklileri için zam oranı şu an yüzde 10,84 olarak gerçekleşirken, kesin rakam Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarıyla belirlenecek. Pandemi döneminde emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilmişti. 2021 yılında bu tutar 2 bin 500 liraya yükseltildi. 2022 yılına gelindiğinde ise en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlendi. Yeni yıla girilirken EYT’lilerin de emekli olmasıyla birlikte emekli maaşlarında büyük bir artış bekleniyor.