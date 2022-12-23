MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 19:29

Canlı yayında gözyaşlarıyla uğurladı

Müge Anlı programda duygusal anlar yaşadı…

MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 19:29
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Canlı yayında gözyaşlarıyla uğurladı


Geçtiğimiz gün kaybedilen yazar ve oyuncu Pakize Suda bugün Muğla’da aile mezarlığına defnedildi. Ünlü sunucu Müge Anlı ile birlikte yıllar önce Dobra Dobra programını sunmuşlardı. Müge Anlı bugün canlı yayında eski dostu Pakize Suda’yı andı. Duygusal anlar yaşandı. Müge Anlı

Pano denmesinden hoşlanırdı 

Müge Anlı canlı yayını kapatmadan önce Pakize Suda’nın fotoğrafının yansıtılmasıyla duygusal anlar yaşadı. Eski program partnerini anarken :’Herkes onu çok severdi. Bende çok seviyordum. 2 sezon dolu dolu bir program yaptık. Hayatımın en güzel ve renkli dönemleriydi. Onun iyi hatırlanmasını diliyorum. Çünkü o çok iyi bir insandı. Bu kadar acı ona ağır geldi. Zor zamanlar geçirdi. Olabildiğince yanında oldum onun. Anlatacak o kadar çok hikaye var ki huzur içinde yatsın. O her zaman o kıpır kıpır enerjik ve neşeli halleriyle akıllarda kalacak. Buradan ailesinede sabırlar diliyorum. Başları sağolsun. Annesi ve kızkardeşi çok güzel insanlardı bende çok severdim. Onları kaybetti o acı ona çok ağır geldi. Kaldıramadı, hastalandı. Ailesinde ki herkesi kaybetmeye başlayınca bi kardeşi birde yeğeni kaldı. Oda sonra yanlarına yerleşti. Onları da çok severdi. Ayrı kalmak istemedi.' diyerek rahmetli Pakize Suda’yı andı. Müge Anlı

Konuşmakta zorlandı 



Müge Anlı Pakize Suda’ya yayında veda ederken :’ Kendisine Pako denmesini isterdi. Çok hoşlanırdı. O yüzden Pako huzurla uyusun ve kalbimizde olduğunu bilsin. Onu çok sevdiğimi buradan söylemek istiyorum. Bunları söylemeden kapatmak istemedim.’ Diyerek yayında sevgili dostuna veda etti. O anlar stüdyoda duygusal anlar yaşattı. Pakize Suda

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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