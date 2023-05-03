DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 11:25

Canlı yayında iklim protestosu

İklim protestocuları bu kez canlı yayını sabote etti. Seçim tartışmasının yapıldığı programda ilginç anlar yaşandı.

DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 11:25
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Canlı yayında iklim protestosu


    İsviçre'de bir kişi, üzerinde 'birlikte hareket edelim' yazılı tişörtü ile canlı yayını bastı. Elini sunucunun kürsüsüne yapıştırdı. Eylem sırasında sunucu, aktiviste parmağını sallayarak, "yazık, demokratik bir tv programını rehin alıyorsunuz. Bugün halk oy kullandı ve buraya elinizi masaya yapıştırmaya geldiniz, bu utanç verici." İfadelerini kullandı. 

   Canlı yayını stüdyonun dışında izleyenler ise aktivisti yuhalayarak tepki gösterdi. Elini kürsüye yapıştıran göstericiyi dışarıya çıkarmaya çalışan kanal güvenliği ne yaptı ne ettiyse başarılı olamadı.   



    Protestocu elindeki yapıştırıcının kimyasal madde yardımıyla sökülmesinin ardından gözaltına alınabildi.

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