YAŞAM
21 Ocak 2023 - 22:32

Canlı yayında şok itiraf! Kocama çıplak fotoğraf... Herkes küplere bindi: Aynı yatakta... Utanma kalmamış dedirten sözler!

Nur Viral'le beraber Yusuf Kavaklı'nın bulunduğu Beyaz TV'nin en çok konuşulan programlarından biri olan Hayatta Her Şey Var'da gelen soru izleyicilerin dikkatini çekti. Program esnasında sorulan “Kocaya çıplak fotoğraf göndermek günah mı?” sorusunun cevabı ise oldukça merak uyandırdı. Bu sorunun cevabına ve gelen tepkilere haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
21 Ocak 2023 - 22:32
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Canlı yayında şok itiraf! Kocama çıplak fotoğraf... Herkes küplere bindi: Aynı yatakta... Utanma kalmamış dedirten sözler!
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Eğitici bilgilerin sunulduğu ekranların en dikkat çeken programlarından biri olan programda gündem olan bir an daha meydana geldi. Nur Viral'in Yusuf Kavaklı'ya sorusu sosyal medyada da gündem oldu. İşte detaylar…

Yazar Yusuf Kavaklı, "Evliler birbirine çıplak fotoğraf gönderebilir mi, günah mı?" şeklinde gelen bu soruya çok kızmıştı. Kavaklı, "Bre salak. Zaten yan yana yatıyorlar" dedi. Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Nur Viral'in üstlendiği "Hayatta Her Şey Var" programına gelen soru gündem oldu.



Yusuf kavaklı

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR GÖNDERMEK GÜNAH MI?"

"Evliler birbirine çıplak fotoğraf gönderebilir mi, günah mı?" sorusu dini konularda yorum yapan Yusuf Kavaklı'ya soru soruldu. Kavaklı'nın cevabıysa dikkatleri topladı.

"ZATEN AYNI YATAKTA UYUYORSUNUZ"

Kavaklı, "Ulan aynı yatakta yatıyorsun be zaten salak. Bir de internetten göndermeye ne gerek var. Bu adam hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki... Ama RTÜK 'Çeneni tut' diyor" şeklinde tepki koydu.

Viral güldü ve soruyu detaylıca okudu. Viral'e sorulan bir soruda bir kadın izleyici, "Kocam işe her gittiğinde çıplak bir fotoğraf istiyor ve ben göndermeyince küsüyor" dedi..

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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