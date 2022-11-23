Canlı yayındaki itiraf stüdyoya bomba gibi düştü! Kocam her gördüğü kadınla... Ağızlar açık kaldı!







Gördüğü her kadınla…







“ Bu kadınlar elimin kiri “

Beyaz TV’de hafta içi her gün ekranlara gelen Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var isimli program, canlı yayın konuklarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Programda bugün yaşanan bir olay ise hem izleyicileri hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Programın canlı yayınına bağlanan bir kadın 30 yıldır kocası tarafından ihanete uğradığını söyleyerek başına gelenleri anlattı.İhanete uğradığını televizyon ekranlarında anlatan 50 yaşındaki kadın, 30 yıldır evli olduğunu ve dışarıda kendisini görenlerin çok güzel olduğunu söylediğini belirtti. Ancak eşinin yıllardır kendisini aldattığını, 4 çocuğu olduğunu ve ihanetini yalnızca bakışlarıyla yaptığını söyledi. Eşi başka kadınlara bakınca onların güzel olduğunu söyleyip kendisine gelince çirkin olduğunu söyleyen kadın, eşinin hep onu başka kadınlarla kıyasladığını dile getirdi.Eşini evde tutmak için tüm yolları denediğini söyleyerek, eşinin kendisine “ dışarıda başka kadın bulamayınca sana geldim “ dediğini anlattı. Bir süre boşanmış bir kadınla ilişki yaşadığını ve bu ilişkiyi kızının ortaya çıkardığını anlattı. Kızının ihanet mesajlarını gördüğünü söyleyen kadın, mesajlar ortaya çıkınca hem kendisinin hem de kızının dayak yediğini anlattı.Eşinin kızına, “ sen niye annenin aklını karıştırıyorsun, bu kadınlar benim elimin kiri. Ben dönüp dolaşıp yine buraya geliyorum “ dediğini söyleyerek, eşinin kimlerle birlikte olduğunu öğrenmek için kendisini takip etmek istediğini söyledi. Stüdyodaki isimler ise duydukları karşısında ne yapacaklarını bilemedi. Nur Viral kadına, “ O kadını bulup ne yapacaksın? Tek suçlu kadın mı? hem kadına hem de eşine hesap sorman lazım “ diyerek çocuklarını düşünmeden hareket etmemesi konusunda uyardı.