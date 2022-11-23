MEDYA
23 Kasım 2022 - 19:09

Canlı yayındaki itiraf stüdyoya bomba gibi düştü! Kocam her gördüğü kadınla... Ağızlar açık kaldı!

Hayatta Her Şey Var programında şaşkınlık veren anlar yaşandı. Bir izleyicinin itirafları stüdyoda herkesin ağzını açık bıraktı.

MEDYA
23 Kasım 2022 - 19:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Canlı yayındaki itiraf stüdyoya bomba gibi düştü! Kocam her gördüğü kadınla... Ağızlar açık kaldı!


Beyaz TV’de hafta içi her gün ekranlara gelen Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var isimli program, canlı yayın konuklarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Programda bugün yaşanan bir olay ise hem izleyicileri hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

Programın canlı yayınına bağlanan bir kadın 30 yıldır kocası tarafından ihanete uğradığını söyleyerek başına gelenleri anlattı.

Gördüğü her kadınla…



İhanete uğradığını televizyon ekranlarında anlatan 50 yaşındaki kadın, 30 yıldır evli olduğunu ve dışarıda kendisini görenlerin çok güzel olduğunu söylediğini belirtti. Ancak eşinin yıllardır kendisini aldattığını, 4 çocuğu olduğunu ve ihanetini yalnızca bakışlarıyla yaptığını söyledi. Eşi başka kadınlara bakınca onların güzel olduğunu söyleyip kendisine gelince çirkin olduğunu söyleyen kadın, eşinin hep onu başka kadınlarla kıyasladığını dile getirdi.

nur viral

Eşini evde tutmak için tüm yolları denediğini söyleyerek, eşinin kendisine “ dışarıda başka kadın bulamayınca sana geldim “ dediğini anlattı. Bir süre boşanmış bir kadınla ilişki yaşadığını ve bu ilişkiyi kızının ortaya çıkardığını anlattı. Kızının ihanet mesajlarını gördüğünü söyleyen kadın, mesajlar ortaya çıkınca hem kendisinin hem de kızının dayak yediğini anlattı.

“ Bu kadınlar elimin kiri “

Eşinin kızına, “ sen niye annenin aklını karıştırıyorsun, bu kadınlar benim elimin kiri. Ben dönüp dolaşıp yine buraya geliyorum “ dediğini söyleyerek, eşinin kimlerle birlikte olduğunu öğrenmek için kendisini takip etmek istediğini söyledi.

Stüdyodaki isimler ise duydukları karşısında ne yapacaklarını bilemedi. Nur Viral kadına, “ O kadını bulup ne yapacaksın? Tek suçlu kadın mı? hem kadına hem de eşine hesap sorman lazım “ diyerek çocuklarını düşünmeden hareket etmemesi konusunda uyardı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Serenay Sarıkaya'nın ekranlara dönüşü muhteşem oldu! Burak Deniz ile sevişme sahnesi Şahmaran'a damga vurdu
Serenay Sarıkaya'nın ekranlara dönüşü muhteşem oldu! Burak Deniz ile sevişme sahnesi Şahmaran'a damga vurdu
Teşkilat'tan sonra yeni MİT dizisi geliyor! Sipahi dizisinin oyuncu kadrosu resmen yıldız geçidi
Teşkilat'tan sonra yeni MİT dizisi geliyor! Sipahi dizisinin oyuncu kadrosu resmen yıldız geçidi
Kazadan sağ kurtulan Melis İşiten paylaştı! Sergen'in bilinci... Sanat camiası yasta!
Kazadan sağ kurtulan Melis İşiten paylaştı! Sergen'in bilinci... Sanat camiası yasta!
Yargı dizisinde şoke eden veda! Başrol Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu
Yargı dizisinde şoke eden veda! Başrol Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu
Masterchef'te gözyaşları sel oldu! O isim elendi, hayat hikayesi hüzne boğdu...
Masterchef'te gözyaşları sel oldu! O isim elendi, hayat hikayesi hüzne boğdu...
Jeffrey Dahmer'ı canlandırmıştı! Evan Peters'tan tüyler ürperten açıklamalar! Aslında Dahmer'ı...
Jeffrey Dahmer'ı canlandırmıştı! Evan Peters'tan tüyler ürperten açıklamalar! Aslında Dahmer'ı...
Son Haberler
Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerini 5 dakikada noktaladı!
Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerini 5 dakikada noktaladı!
Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ten kalp atışlarını hızlandıran pozlar!
Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ten kalp atışlarını hızlandıran...
Ebru Polat, duştan sonra yatağında pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı..
Ebru Polat, duştan sonra yatağında pembe havlusuna sarıldığı anları...
Kuruluş Osman Olof kimdir, gerçek tarihte var mı? Kuruluş Osman Olof tarihte var mı?
Kuruluş Osman Olof kimdir, gerçek tarihte var mı? Kuruluş Osman Olof...
Piyasaların kaderini belirleyecek karar için geri sayım! TCMB Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasaların kaderini belirleyecek karar için geri sayım! TCMB Kasım...
Maliye Bakanlığından son dakika duyurusu! Ödemeler yıl sonuna kadar ertelendi!
Maliye Bakanlığından son dakika duyurusu! Ödemeler yıl sonuna kadar...
Yaşadığım yerde toplanma alanı var mı? e-Devlet'ten tek tıkla öğrenin
Yaşadığım yerde toplanma alanı var mı? e-Devlet'ten tek tıkla öğrenin
Şu an işsizseniz 30 gün içerisinde hemen başvurun: 5 bin 136 lira maaş bağlanıyor
Şu an işsizseniz 30 gün içerisinde hemen başvurun: 5 bin 136 lira...
Hadise ve Seren Serengil kavgası alevlendi! Hadise ateş püskürdü: Taciz, tecavüz, şantaj...
Hadise ve Seren Serengil kavgası alevlendi! Hadise ateş püskürdü:...
Bana kredi çıkmaz demeyin! Denizbank emeklilere 90 gün geri ödemesiz yüksek tutarda kredi verecek
Bana kredi çıkmaz demeyin! Denizbank emeklilere 90 gün geri ödemesiz...
Fenerbahçe yönetimi Miha Zajc ile yollarını ayırırsa Martinelli'yi transfer edecek
Fenerbahçe yönetimi Miha Zajc ile yollarını ayırırsa Martinelli'yi...
Trabzonspor Fluminense forması giyen Nino'yu transfer etmek istiyor! Brezilyalı stoperi Abdullah Avcı çok istiyor
Trabzonspor Fluminense forması giyen Nino'yu transfer etmek istiyor!...
O banka promosyon tutarını 45 bin TL'ye yükseltti! Promosyon ödemelerinde rekor kırıldı
O banka promosyon tutarını 45 bin TL'ye yükseltti! Promosyon ödemelerinde...
Ehliyet sahipleri, kayıtlı aracı olanlar! O tarihe kadar yaptırmazsanız 847 lira borçlanacaksınız
Ehliyet sahipleri, kayıtlı aracı olanlar! O tarihe kadar yaptırmazsanız...
İslam Memiş açıkladı! 50 lira birden fırlayacak: Doları olup altın alacaklara son fırsat tarihi verdi!
İslam Memiş açıkladı! 50 lira birden fırlayacak: Doları olup altın...