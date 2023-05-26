MAGAZİN
26 Mayıs 2023 - 09:56

Cannes'te Hande Erçel ve Hakan Sabancı rüzgarı! El ele girdiler..

Cannes Film Festivali'ne davetli olarak giden Hande Erçel, gecede üzerinde taşıdığı kıyafetlerle gündeme geliyordu. Şimdi de ezber bozan güzel oyucu uzun süredir sevgilisi olan Hakan Sabancı ile birlikte amfAR gecesine katıldı. İkilinin davete el ele gelmesi gözlerden kaçmadı.

MAGAZİN
26 Mayıs 2023 - 09:56
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Cannes'te Hande Erçel ve Hakan Sabancı rüzgarı! El ele girdiler..


Bir süredir Hakan Sabancı ile dolu dizgin aşka yelken açan Hande Erçel, davetli olarak katıldığı Cannes Film Festivali'nde tüm dikkatleri üzerine çekti. Günlerce magazin basınında kıyafetleri ile ilgili konuşulan Erçel, her yıl geleneksel olarak düzenlenen amfAR gecesine sevgilisiyle el ele geldi. Güzel oyuncunun ezber bozması herkesi şaşkına çevirdi.

Cannes'da Hande Erçel ve Hakan Sabancı rüzgarı

"HANDE ERÇEL SEVGİLİSİYLE ELE ELE"



Özel hayatı ve yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu Hande Erçel, bir süre önce Sabancı ailesine katıldı. Hakan Sabancı, dolu dizgin aşk yaşamaya başlayan Erçel, geçtiğimiz gün Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Giydiği kıyafetlerle de gündem yaratan güzel oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Cornerstone'da yürüyerek amfAR'ın bir gecesine katıldı.

Cannes'da Hande Erçel ve Hakan Sabancı rüzgarı

Hande Erçel'in, yabancı basına poz vermeye başladığı sırada Hakan Sabancı'nın kenarda beklediği görüldü. İkili daha sonra kırmızı halıda yürürken el ele tutuştu ve birlikte gazetecilere poz verdi.

Cannes'da Hande Erçel ve Hakan Sabancı rüzgarı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'yu el ele görenler 'Bu kadın uzun zamandır çapkın bir kadını ehlileştirmiş', 'Hakan çok aşık' şeklinde yorumlar yaptılar.

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