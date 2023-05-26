Cannes'te Hande Erçel ve Hakan Sabancı rüzgarı! El ele girdiler..







"HANDE ERÇEL SEVGİLİSİYLE ELE ELE"







Bir süredir Hakan Sabancı ile dolu dizgin aşka yelken açan Hande Erçel, davetli olarak katıldığı Cannes Film Festivali'nde tüm dikkatleri üzerine çekti. Günlerce magazin basınında kıyafetleri ile ilgili konuşulan Erçel, her yıl geleneksel olarak düzenlenen amfAR gecesine sevgilisiyle el ele geldi. Güzel oyuncunun ezber bozması herkesi şaşkına çevirdi.Özel hayatı ve yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu Hande Erçel, bir süre önce Sabancı ailesine katıldı. Hakan Sabancı, dolu dizgin aşk yaşamaya başlayan Erçel, geçtiğimiz gün Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Giydiği kıyafetlerle de gündem yaratan güzel oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Cornerstone'da yürüyerek amfAR'ın bir gecesine katıldı.Hande Erçel'in, yabancı basına poz vermeye başladığı sırada Hakan Sabancı'nın kenarda beklediği görüldü. İkili daha sonra kırmızı halıda yürürken el ele tutuştu ve birlikte gazetecilere poz verdi.Hande Erçel ile Hakan Sabancı'yu el ele görenler 'Bu kadın uzun zamandır çapkın bir kadını ehlileştirmiş', 'Hakan çok aşık' şeklinde yorumlar yaptılar.