Cansu Tosun evlilik hakkında altın önerilerde bulundu! Mutlu evliliğin sırrı bol kavgaymış

Geçtiğimiz günlerde moda sektörüne giren Cansu Tosun'un verdiği davette evlilik ile ilgili gelen sorulara samimi cevaplar verdiği görüldü. Peki Cansu Tosun evliliğin sırrını ne olarak açıkladı? Cansu Tosun'un evlilik ile ilgili yaptığı açıklamaların detayına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Cansu Tosun'a göre evliliğin sırrıBaşarılı oyuncu Cansu Tosun moda sektörüne başarılı bir giriş yaptı. İç çamaşırı markası yaratan Cansu Tosun'un verdiği davette en büyük destekçisi de eşi Erkan Kolçak Köstendil oldu. Erken Kolçak Köstendil aynı zamanda eşi Cansu Tosun'un markasının reklam filmlerinin yönetmenliğini de üstleniyor. Cansu Tosun'a muhabirler tarafından mutlu evliliğin sırları ile ilgili sorular yöneltildi. Cansu Tosun bu soruya gülerek bol kavga yanıtını verdi.
Tosun, hayatı beraber yaşamaktan çok keyif aldıklarını, mutlu evlilik yaşamanın bir sırrı olmadığını, birlikte hayatı yaşarken çok eğlendiklerini ve oğulları Marsel'in de onlara destek olduğunu söyledi. Cansu Tosun yeni oluşturduğu markasını tanıtırken doğru zamanlamanın ve doğru ekiple çalışmanın önemini de vurguladı. Cansu Tosun'un anne olduktan sonra setlerden uzak kaldığı bilinirken en son Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde yer almıştı.
Nişantaşı City's'e alışveriş yapmaya giden Cansu Tosun muhabirlerle sohbet etmiş ve sosyal medyada yayılan Hollanda'ya taşınma konularına açıklık getirmişti. Cansu Tosun, Hollanda'yı çok sevdiklerini, sık sık gidip geldiklerini ancak oraya tamamen yerleşmek gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi. 38 yaşındaki Erkan Kolçak Köstendil Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer olmuş ve Hollanda'ya yerleşme haberleri bu gelişmenin üstüne çıkmıştı. Cansu Tosun, futbol konusunda eşini desteklediğini, oyunculukla beraber futbolu yürütmeyi başardığını, nerede olursa bir takımla anlaşma sağlayabildiğini ve kendisi sayesinde futbolu da sevmeye başladığını belirtti. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinin aşkları 2018 senesinde oğulları Marsel'i kucaklarına almalarıyla taçlanmıştı.