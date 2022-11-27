Aktüel
27 Kasım 2022 - 20:00

Çantasını alan BİM'e koşuyor! BİM 2 Aralık Cuma 2022 kataloğu indirimi patlattı: Kapaklı tencere 24,90 TL'ye satılacak!

BİM 2 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu cuma evinizin ihtiyacı her şey en ucuz fiyatla raflarda yerini alacak. İşte haftanın indirimli ürünleri.

Aktüel
27 Kasım 2022 - 20:00
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Çantasını alan BİM'e koşuyor! BİM 2 Aralık Cuma 2022 kataloğu indirimi patlattı: Kapaklı tencere 24,90 TL'ye satılacak!


Her hafta onlarca indirimli ürünü raflarına dizen BİM marketin 2 Aralık 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Son aylarda fiyatı artan birçok ürünü piyasanın daha altında fiyatla satışa sunan market, indirim kampanyalarıyla müşterilerin tercih ettiği ilk kaynaklardan biri oluyor. BİM 2 Aralık 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunda evinizin ihtiyacı birçok ürün bulunuyor. Mutfaktan spora yatak odasından elektronik aletlere kadar onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla satılacak.

BİM 2 Aralık 2022 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayında!

Astronot Figürlü Gece Lambası 109,90 TL



Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 179 TL

Aktivite Masa Tabure Seti 349 TL

Duvar Saati 69,90 TL

Dekoratif Işık 199,00 TL

bim

Duvar Rafı 49,00 TL

Kalemlik 34,50 TL

Çerçeve 29.00 TL

XXL Fastfryer 2.499,00 TL

Ütü Masası 449,00 TL

bim

Heifer Işıklı Kettle 249,00 TL

Dilimli Radyatör 1.249 TL

9 Parça Saklama Kabı 139,00 TL

Kelebek Kurutmalık 249,00 TL

Tek Fiyat Silikon Ürünler 19,50 TL

bim

Kristal Yuvarlak Tencere 24,50

Konuşan Defne Bebek 139,00 TL

Oyuncak Bebek 79,00 TL

Gaming Çalışma Masası 499,00 TL

bim

8 inç Tablet 1.199 TL

3 Katlı Modern Ayakkabılık 399 TL

Katlanır Yatak 399 TL

Kitaplıklı Çalışma Masası 499,00 TL

Kitaplık 299,00 TL

Beyaz Orta Sehpa 249,00 TL

Şarjlı Damacana Pompası 49,00 TL

Kablosuz Şarj Özellikli Masa Lambası

Beyaz Duvar Rafı 99,00 TL

Makyaj Malzemeli Ledli Ayna Seti: 129,00 TL

Akıllı Saat 149,00 TL

Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 59,00 TL

Çift Akülü Vidalama Seti 399,00 TL

Pikates Minderi 89,00 TL

Boks Torbası 99,00 TL

Karın Egzersiz Tekerleği 69,00 TL

Zemine Sabitlenen Mekik Aleti 99,00 TL

Multi Fonksiyonel Direnç Bandı 69,00 TL

Ağırlık Eldiveni 59,00 TL

Göz Masaj Aleti 16,50 TL

Egzersiz Zarları 39,00 TL

Telefon Taşıyıcı Spor Kol Bandı 39,00 TL

Elastik Esneme Bandı 49,00 TL

Loop Band Seti 29,00 TL

Pelvik Egzersiz Aleti 149,00 TL

Egzersiz Çekme Kayışı 179,00 TL

Yoga Roller 79,00 TL

Pilates Topu ve Pompası 119,00 TL

Dokulu Gymball 149,00 TL

İndirimli fiyatlar 2 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren BİM raflarında yerini alacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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