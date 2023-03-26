Çapı 40 ila 90 metre olan 'Şehir katili' asteroit Dünya ile Ay'ın yörüngesi arasından geçecek!













Bilim insanları tarafından yapılan bir açıklamada, bir şehrin yok olmasını sağlayacak kadar büyük bir asteroit, Dünya ile Ay'ın yörüngeleri arasında zarar vermeden geçeği belirtildi. İnsanoğlunun asteroitlere karşı savunma mekanizmaları tartışılırken, İngiliz basınının dikkatini bir "şehir katili" asteroid haberi çekti. Gelen haberlere göre bu hafta sonu "City Killer" isimli bir asteroit Dünya'nın yörüngesi ile Ay arasında geçiş yapacak. Söz konusu haberde asteroidden "bir şehri yok edebilecek büyüklükte bir asteroit" olarak bahsediliyor.Asteroit geçişleri yaygındır, ancak NASA, bu büyüklükteki bir nesnenin Dünya'ya bu denli yaklaşmasının nadir olduğunu ve böyle bir olayın yalnızca on yılda bir gerçekleştiğini söylüyor. Bilim adamları göktaşının çapı ile ilgili yaptıkları açıklamada çapın 40 ila 90 metre gibi bir rakam tahmin ettiklerini ifade ettiler.Bir ay gibi bir süre önce keşfi yapılan ve 2023 DZ2 olarak isim verilen asteroit, Cumartesi günü 515.000 kilometre (ABD saati) ile ayın yakınından geçti ve bunun bir kaç saat sonrasında da yaklaşık 28.000 kilometre hızla Dünya'nın yakınından geçecek. Dünya'dan Ay'a olan mesafenin yarısından daha az olan asteroitler dürbünle ve küçük teleskoplar ile görülebilir.Avrupa Uzay Ajansı'nda gezegen savunma direktörü olarak görev yapan Richard Moisle içeriden yaptığı açıklamada, "Bu 'Şehir Katili'nin Dünya'yı vurması pek olası olmasa da, yakınlığı gözlem için mükemmel bir fırsat sunuyor" diye konuştu.NASA'ya göre, Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı'na sahip gökbilimciler, Dünya'yı vurabilecek tehlikeli asteroitleri tespit etmeyi gezegeni korumak adına iyi bir uygulama şeklinde görüyorlar. Sanal Teleskop Projesi, yaklaşımın canlı görüntülerini İnternet üzerinden yayınlıyor.