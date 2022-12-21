Carlo Ancelotti ve Brezilya Milli Takımı spekülasyonları sürüyor...













Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da hoca arayışları sürüyor. Kupa sonrası 2016'dan beri takımın başında bulunan Tite ile yollar ayrılmıştı. Gündeme gelen isim büyük bir isim. Çok büyük... Don Carlo. Carlo Ancelotti.Brezilya'nın Hırvatistan'a çeyrek finalde elendikten sonra günah keçisi arayışı başlamıştı. Güney Amerika ekibinde suçlular; oyuncular mıydı, teknik ekip miydi, federasyon muydu? Herkes sorunun cevabını ararken 6 yıldır takımın başında olan Tite'nin görevine son verilmişti. Suçlu sahiden Tite miydi peki? Bilinmez... Katar'da yaşanan hüsran sonrası Brezilya futbolunun ağır isimleri, mikrofonlara konuşmaktan hiç çekinmedi. Fenomen lakaplı tarihin en büyük golcülerinden Ronaldo da bunlara dahil. Efsane dokuz numara, "Pep Guardiola, Carlo Ancelotti veya Jose Mourinho gibi bir ismi Brezilya Milli Takımı'nın başında görmek hoşuma gider" şeklinde basına demeç vermişti. Masadaki isimlerden Carlo Ancelotti ise "Real Madrid ile kontratım 2024'te bitiyor. Onlar beni kovmadığı sürece sözleşmemi tamamlayacağım" dedi.