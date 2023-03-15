Carrefour'da bayram temizliği indirimi! Bu deterjanlar bir daha bu fiyata düşmez!







SON DAKİKA O MARKETTE BÜYÜK İNDİRİM!







CarrefourSA marketlerinde kampanya başladı. Tuvalet kağıdı, şampuan gibi bir çok ihtiyaç ürünlerinde indirim gerçekleşti. Kampanyaya katılmanız halinde bu indirimden faydalanacaksınız. CarrefourSA kampanya nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.CarrefourSA marketlerde 10 Mart 2023 indirimli fiyatlar listelendi. 25 TL üzerinde yapılan alışverişlerde Solo 16'lı tuvalet kağıdı 71,90, 750 mL bebek şampuanı 39,90 TL, Yumoş Extra Lilyum 33,50 TL olarak raflarda yerini aldı.Temizlik, kişisel bakım, ihtiyaç ürünlerinin çoğunda indirim başlamış bulunmaktadır.CarrefourSA card sahibi olan müşteriler Solo 16'lı tuvalet kağıdı 124,90 TL iken 71,90 TL olarak satın alabileceklerdir. Johnsons bebek şampuanı 68,90 TL'den 33,50 TL'ye satışa sunulmuştur. 25 TL alışveriş üzerinde: Duracell 6'lı kalem pil: 54,99 TL Unibaby kolonya: 25,90 TL Apikoğlu marka pastırma: 39,90 TL Oral-B diş macunu: 27,90 TL Omo sıvı deterjanı: 90,90 TL Solo 90'lı olan ıslak mendil: 16,90 Dana kıyma kilogram fiyatı: 207,90 TL Dana kuşbaşı kilogramı: 221,90 TL Yumoş yumuşatıcıları: 33,50 TL 2 litre Yudum Ayçiçek: 69,90 TL olarak bir çok ürün indirimli hali ile raflarda yerlerini almıştır.