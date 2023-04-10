Carrefour'da büyük Nisan indirimi başladı! Ayçiçek yağı 129 TL, siyah çay 45 TL: O güne kadar yetişen alacak!













Ayçiçek yağı ve çay gibi temel ihtiyaç ürünlerinde indirim fırsatları sunan CarrefourSA, Nisan ayında müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor. Bu indirimler, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle alım gücü azalan vatandaşlar için önemli bir rahatlama kaynağı haline geldi. Ayçiçek yağı, çay ve şeker gibi ürünlerde yüzde 25'e varan indirimler yapılıyor. CarrefourSA, müşterilerine ekonomik alışveriş fırsatları sunan bir marka olarak öne çıkıyor. Düzenli olarak düzenlediği kampanyalarla, kaliteli ve ekonomik ürünler sunuyor. Ayçiçek yağı, çay ve şeker gibi temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan indirimler ise müşterilerin bütçelerini rahatlatıyor.Ayçiçek yağı indirimlerinde Sırma 5 litrelik yağ yüzde 20 indirimle 162,90 TL'den 129,90 TL'ye düştü. Komili 4 litrelik yağ fiyatı 139,90 TL'den 119,90 TL'ye, Orkide 4 litrelik yağ fiyatı ise 169,90 TL'den 144,90 TL'ye indirildi.Çay indirimlerinde ise Doğadan beyaz çay portakal çiçeği 18'li ürün yüzde 25 indirimle 45,95 TL'den 34,46 TL'ye düştü. Lipton Earl Grey süzen poşet bergamot yüzde 20 indirimle 118,90 TL'den 95,12 TL'ye, Ofçay zamane kış çayı 500 g ise 81,90 TL'den 69,62 TL'ye düştü. Ofçay Tiryakisine 1000 g ürünü yüzde 15 indirimle 62,05 TL'ye, Ofçay hazine 1000 g ürünü ise 76,46 TL'ye düştü. Şeker indirimleri ise CarrefourSA kart sahipleri için geçerli olup, detayları henüz açıklanmamıştır.