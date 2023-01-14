Aktüel
14 Ocak 2023 - 22:15

Carrefour'da çay fiyatlarında olay var! Çaykur çay 36,90 TL'ye düştü! Böyle indirim 40 yılda bir olur! Sadece o tarihe kadar sürecek

Son zamanlarda birçok temel gıda ürününde indirim uygulayan CarrefourSa, şimdi de çay fiyatlarını indirdi. İşte, CarrefourSa'da stoklarla sınırlı olan çay indirimi...

Aktüel
14 Ocak 2023 - 22:15
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Carrefour'da çay fiyatlarında olay var! Çaykur çay 36,90 TL'ye düştü! Böyle indirim 40 yılda bir olur! Sadece o tarihe kadar sürecek


Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan CarrefourSa son zamanlarda yaptığı indirimlerle dikkat çekiyor. Artan gıda fiyatlarına karşı etiketleri düşüren CarrefourSa, şimdi de büyük çay indirimine gitti.

CARREFOURSA'DAN KAÇIRILMAYACAK ÇAY İNDİRİMİ!

CarrefourSa, yeni kampanyası kapsamında çay fiyatlarını dibe çekti. Market, temel gıda ürünlerinde yaptığı kampanyalar ile %50'yi bulan indirime gitti.



 carrefoursa çay indirimi

Bu kapsamda marketin yeni indiriminde 500 gramlık Çaykur Tiryaki Çay sadece 36,90 TL'ye raflara dizildi. Siz de bu fırsatı kaçırmamak için hemen en bir CarrefourSa mağazısına gidin ya da internet sitesi üzerinden sipariş verin.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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