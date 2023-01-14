Carrefour'da çay fiyatlarında olay var! Çaykur çay 36,90 TL'ye düştü! Böyle indirim 40 yılda bir olur! Sadece o tarihe kadar sürecek







CARREFOURSA'DAN KAÇIRILMAYACAK ÇAY İNDİRİMİ!







Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan CarrefourSa son zamanlarda yaptığı indirimlerle dikkat çekiyor. Artan gıda fiyatlarına karşı etiketleri düşüren CarrefourSa, şimdi de büyük çay indirimine gitti.CarrefourSa, yeni kampanyası kapsamında çay fiyatlarını dibe çekti. Market, temel gıda ürünlerinde yaptığı kampanyalar ile %50'yi bulan indirime gitti.Bu kapsamda marketin yeni indiriminde 500 gramlık Çaykur Tiryaki Çay sadece 36,90 TL'ye raflara dizildi. Siz de bu fırsatı kaçırmamak için hemen en bir CarrefourSa mağazısına gidin ya da internet sitesi üzerinden sipariş verin.