Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan CarrefourSa, zengin ürün yelpazesiyle müşterisini birçok markayla buluşturuyor. Son dönemlerde birçok temel gıda ve ihtiyaç ürününde indirim uygulayan market, şimdide tuvalet kağıdı ve havlu kağıtlarda indirime gitti.
Aktüel
15 Ocak 2023 - 12:15
Carrefour'da dev indirim başladı! Tuvalet kağıdı ve havlu kağıt sudan ucuza satılacak: Fiyatları gören almadan çıkmıyor!
Son zamanlarda yaptığı indirimlerle dikkat çeken CarrefourSA şimdi de tuvalet ve havlu kağıt fiyatlarında büyük indirime gitti. Hiçbir markette olmayan fiyatlara tuvalet kağıdı ve havlu kağıtları raflara dizen markette fiyatların 50 liranın altına kadar indi. İşte, CarrefourSA'nın kaçırılmayacak indirimi...
Aktüel
15 Ocak 2023 - 12:15