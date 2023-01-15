Aktüel
15 Ocak 2023 - 12:15

Carrefour'da dev indirim başladı! Tuvalet kağıdı ve havlu kağıt sudan ucuza satılacak: Fiyatları gören almadan çıkmıyor!

Son zamanlarda yaptığı indirimlerle dikkat çeken CarrefourSA şimdi de tuvalet ve havlu kağıt fiyatlarında büyük indirime gitti. Hiçbir markette olmayan fiyatlara tuvalet kağıdı ve havlu kağıtları raflara dizen markette fiyatların 50 liranın altına kadar indi. İşte, CarrefourSA'nın kaçırılmayacak indirimi...

Aktüel
15 Ocak 2023 - 12:15
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Carrefour'da dev indirim başladı! Tuvalet kağıdı ve havlu kağıt sudan ucuza satılacak: Fiyatları gören almadan çıkmıyor!
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Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan CarrefourSa, zengin ürün yelpazesiyle müşterisini birçok markayla buluşturuyor. Son dönemlerde birçok temel gıda ve ihtiyaç ürününde indirim uygulayan market, şimdide tuvalet kağıdı ve havlu kağıtlarda indirime gitti.

32'Lİ TUVALET KAĞIDINDA KAÇIRLMAYACAK FIRSAT!

CarrefourSa, yaptığı yeni kampanyayla fiyatlarda 50 TL'den fazla indirime gitti. Bu kapsamda 274,90 TL'den satılan Selpak 32'li tuvalet kağıdı 206,18 TL'ye düştü.



 carrefoursa tuvalet kağıdı indirimi

CARREFOURSA KAĞIT HAVLU İNDİRİMİ

Tuvalet kağıdının dışında kağıt havluda da indirim yapan market, tüketicilerin yüzünü güldürdü. Yapılan indirimin ardından oluşan yeni fiyat listesi şöyle oldu:

- 104,90 TL'ye satılan 6'lı Selpak yağ emici kağıt havlu 78,68 TL

- Silen ultra kağıt havlunun 12'lisi 119,90 TL

- 104,90 TL'ye satılan Selpak extra 6'lı havlu kağıt 78,68 TL

- Familia 12'li kağıt havlu 161,90 TL.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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