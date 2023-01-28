Carrefour'da sıvı sabun 10 TL, 12'li kağıt havlu 69 TL'ye düştü! O tarihe kadar kapanın elinde kalacak!







CARREFOURSA AT SEPET KAMPANYASI







Carrefoursa kart ile yapılan alışverişlerde indirimler yoğun ilgi görürken 10 TL olan sıvı sabun ve 12'li kağıt havlu 69 TL'ye düştü. O tarihe kadar indirimler sürerken herkes marketlere akın etti. Carrefoursa at sepet kampanya detayları ve ürünleri...Silen Ultra Kağıt Havlu 12’li: 119,90 TL’den raflarda yer alıyorCarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 69,90 TL’den raf alıyor CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 37,90 TL’den raflarda yer alıyor Uni Baby Bebek Şampuanı 900 ml: 65,95 TL’den raflarda yer alıyor Orkide Ayçiçek Yağı 2 lt: 93,90 TL’den raflarda yer alıyor CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 78,95 TL’den raflarda yer alıyorDerby Kullan At 10’lu Poşet: 46,90TL’den raflarda yer alıyor CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 26,95 TL’den raflarda yer alıyor Derby Banyo 10’lu Poşet: 51,90 TL’den raflarda yer alıyor CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 29,95 TL’den raflarda yer alıyor Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 300 ml: 19,90 TL’den raflarda yer alıyor CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 9,90 TL’den raflarda yer alıyor Colgate Optik Beyaz + Total Fırsat Paketi: 134,95 TL’den raflarda yer alıyor CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 44,95 TL’den raflarda yer alıyor