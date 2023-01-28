Aktüel
28 Ocak 2023 - 13:14

Carrefour'da sıvı sabun 10 TL, 12'li kağıt havlu 69 TL'ye düştü! O tarihe kadar kapanın elinde kalacak!

Carrefoursa'da büyük kampanya indirimleri gelirken kağıt havlu ve ayçiçek yağı 50 TL düştü. Enflasyonla mücadele ederken indirimli ürünler araştırılmaya başlandı. Carreforusa hangi ürünler indirimde? At sepete indirim ürünleri nelerdir? İşte, Carrefoursa indirimleri haberimizde.

Aktüel
28 Ocak 2023 - 13:14
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Carrefour'da sıvı sabun 10 TL, 12'li kağıt havlu 69 TL'ye düştü! O tarihe kadar kapanın elinde kalacak!
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Carrefoursa kart ile yapılan alışverişlerde indirimler yoğun ilgi görürken 10 TL olan sıvı sabun ve 12'li kağıt havlu 69 TL'ye düştü. O tarihe kadar indirimler sürerken herkes marketlere akın etti. Carrefoursa at sepet kampanya detayları ve ürünleri...

CARREFOURSA AT SEPET KAMPANYASI

Silen Ultra Kağıt Havlu 12’li: 119,90 TL’den raflarda yer alıyor



CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 69,90 TL’den raf alıyor

CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 37,90 TL’den raflarda yer alıyor

Uni Baby Bebek Şampuanı 900 ml: 65,95 TL’den raflarda yer alıyor

Orkide Ayçiçek Yağı 2 lt: 93,90 TL’den raflarda yer alıyor

CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 78,95 TL’den raflarda yer alıyor

Carrefoursa havlu kağıt indirimi

Derby Kullan At 10’lu Poşet: 46,90TL’den raflarda yer alıyor

CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 26,95 TL’den raflarda yer alıyor

Derby Banyo 10’lu Poşet: 51,90 TL’den raflarda yer alıyor

CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 29,95 TL’den raflarda yer alıyor

Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 300 ml: 19,90 TL’den raflarda yer alıyor

CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 9,90 TL’den raflarda yer alıyor

Colgate Optik Beyaz + Total Fırsat Paketi: 134,95 TL’den raflarda yer alıyor

CarrefourSA Kart’a özel 25 TL ve üzeri alışverişe: 44,95 TL’den raflarda yer alıyor

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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