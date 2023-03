Carrefour'da ucuzluk günleri başladı! Dolapları tıka basa dolduracak indirimler: Listeye bakmadan geçmeyin!

CarrefourSA Mart ayı indirimleri

CarrefourSA market zinciri, müşterilerine avantajlı alışveriş imkanı sağlamak için tuvalet kağıdı, kırmızı et ve ayçiçek yağı gibi ürünlerde yarıya varan indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya ile müşteriler, diğer yerlerde bulunmayacak indirimli fiyatlarla ürünlere sahip olma fırsatı yakalayacaklar. CarrefourSA fırsatları kaçırmak istemeyenler için büyük bir indirim kampanyası başlattı! Kırmızı et, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı gibi birçok üründe yarıya varan indirimler sunuyor. Ayrıca, CarrefourSA'nın birçok farklı ürününde indirimler devam ediyor. Hemen CarrefourSA'ya gelin, indirimli ürünlerin tadını çıkarın!Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle fiyatlar her geçen gün artmaya devam ederken indirim haberleri de giderek önem kazanmaya başladı. İnsanlar indirimleri takip etmeye çalışıyor ve ev ihtiyaçlarını satın almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Maddi zorluklar evde her zaman bir şeylerin eksik olmasına yol açabilir. Ancak bu hafta CarrefourSA Mart ayı indirimlerinden yararlanarak temel ihtiyaçlarınızı satın alabilirsiniz. Peki, CarrefourSA'da hangi ürünler indirimde? CarrefourSA Mart ayı indirimli ürünler kataloğunda neler var? İşte CarrefourSA indirimlerinin detayları...Ramazan ayına özel fırsatlar sunan CarrefourSA, birçok üründe indirimler yapıyor. Levrek 400-600 gram arası yalnızca 109,99 TL, köfte çeşitleri kilogram fiyatı 199,50 TL, hijyenik ped çeşitlerinde %40 indirim, Omo toz deterjan %25 indirimle yalnızca 119,96 TL, Perwoll ise 74,18 TL. Dana kıyma yalnızca 207,90 TL, kuşbaşı fiyatı 221,90 TL, döş sarma fiyatı ise 215,90 TL. Yudum ayçiçek yağı 99,90 TL iken CarrefourSA ayçiçek yağı yalnızca 133,50 TL, Orkide ayçiçek yağı ise yalnızca 78,95 TL. Ayrıca 25 TL üzeri alışverişlerde özel indirimler ve 100 TL üzeri alışverişlerde de fırsatlar mevcut. Tamek salça, Fairy bulaşık deterjanı, tuvalet kağıdı ve diş macunu gibi birçok ürün de neredeyse bedava fiyatına satılıyor.