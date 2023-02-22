Carrefour et fiyatlarına noktayı koydu! Daha ucuzu yok: Kıyma, kuşbaşı sucuk...







CARREFOURSA YILIN EN İYİ İNDİRİMİNİ BAŞLATTI! KİLOYLA ET ALACAKSINIZ; SUCUK, KIYMA, TAVUK, PASTIRMA…







Dünyanın en büyük perakendecilerinden birisi olan CarrefourSA sürekli olarak indirimli aktüel kampanyaları düzenliyor. CarrefourSA dev bir indirime daha imza atıyor. Detaylar haberimizde…CarrefourSA Market 2023'ün en muhteşem indirimini resmen açıkladı. Kiloyla et alabileceğiniz CarrefourSA markette, Sosis, dana kıyma, tavuk, pastırma ve daha birçok seçenekte büyük indirimler başlattı.Zaman zaman yaptığı indirimlerle dikkat çeken CarrefourSA market. 16 Şubat'tan 1 Mart'a kadar kaçırılmayacak bir fiyat indirimi yaptığını duyurdu. Türkiye'nin alışveriş zincirlerinden biri haline gelen CarrefourSA Market gündemi salladı. CarrefourSA Market hem kaliteli ürünler hem de uygun fiyatlar sunuyor. İşte detaylar…CarrefourSA Marketlerindeki indirimlerin detaylarını görenler şoke oldu. Kilosu 189,90 TL'den kıyma satan CarrefourSA Market'te kuşbaşı dana eti 199,90 TL, dana döş 193,90 TL ve dana biftek 249,90 TL'den satışa sunuluyor. Bu ürünleri CarrefourSA Market dışından almak isterseniz en az 50-100 lira fiyat farkı ödersiniz. Sadece bu değil, CarrefourSA Market. Tavuk fileto 85,90 TL, tavuk budu 39,90 TL. 150 gram pişmiş Arnavut dana ciğeri 38,90 TL'den satılıyor. CarrefourSA Market, markalı hindi göğüs küplerini diğer ürünlerde indirimlerle birlikte 99,90 TL'de görücüye çıkardı! Merak edilenler...Polonez marka Kangal sucukları kilosu 329,90 TL, 200 gram Namet sucukları ise 63,90 TL'den raflardaki yerini aldı. Namet marka Macar salamının kilosu 279,90 TL olan CarrefourSA Market: Nemet pastırmasının kilosunu 499,90 TL'den satışa çıkardı. Carrefoursa Market, 75 gram çemeni sıyrılmış Polonez pastırmayı 59,90 TL'ye satışa sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.CarrefourSA Market, Namet markalı kavurmanın kilosunu 399,90 TL'den, Banvit markalı piliç sosisin kg'ını 59,90 TL'den satışa sunuyor. CarrefourSA Market indirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!