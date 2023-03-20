Carrefour indirim bombasını patlattı! O ürünlerde fiyatlar yüzde 50 indirime girdi: Yetişen alır!

CARREFOURSA TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE MÜTHİŞ İNDİRİM YAPTI!













İŞTE TÜM MARKETLERİ KISKANDIRACAK FİYATLAR

Carrefoursa temizlik ürünlerinde inanması zor indirimler yaptı. Deterjan grubunda yapılan bu indirimler görenleri şoke etti. İşte A’dan Z’ye indirimli deterjan listesi burada…Carrefoursa yaptığı indirimlerle zirve indirim yapmış oldu. Deterjan ve temizlik ürünlerindeki dev indirimi görenler gözlerine inanamadı. Ünlü markaların en çok tercih edilen ürünleri inanılmaz fiyatlara satılacak. Sizde kaçırmayın….İndirimler hakkında bilgiler Carrefoursa’dan geldi. Buna göre U Green Clean Lavanta Kokulu Yumuşatıcı 89,50 TL’de 62,65 TL’ye düşüyor. Domestos’un 3,24 litrelik Ultra Beyaz Çamaşır Suyu 81,10 TL’den 56,77 TL’ye satılacak.Carrefoursa’nın bu indirimleri Carrefoursa Kart sahipleri için geçerli olacak. Lysol Çamaşırlar için Antibakteriyel Hijyen Sağlayıcı 36,99 TL’den 18,50 TL’ye, Domestos Çam Ferahlığı 3,24 litre Çamaşır Suyu ve Domestos Okyanus Ferahlığı 3.24 litre Çamaşır Suyu 81,10 TL’den 56,77 TL’ye düştü.Yumoş Lilyum ve Orkide Giysi Spreyi çeşitleri 53,90 TL yerine 40,43 TL’den, Peros 4 kg. Çamaşır Suyu 44,90 TL yerine 33,68 TL’den, Peros Ultra Kıvamlı Bahar Ferahlığı Çamaşır Suyu 22,90 TL yerine17,18 TL’den satışa çıkarılacak. Bu fırsatlardan yararlanmak için acele edin….Peros Bahar Ferahlığı Ultra Çamaşır Suyu 4 kg. 69,90 TL yerine 52,43 TL’ye, Ariel Aquapudra Dağ Esintisi Renklilere Özel 7 kg Toz Çamaşır Deterjanı 182,95 TL yerine 139,90 TL’ye, Rinso Deterjan Limon Karbonat Renkliler ve Beyazlar 10 kg paket 194,90 TL yerine 149,75 TL’ye alıcı bulacak.Vernel Max Konsantre Sıvı Çamaşır Yumuşatıcısı Taze Gül 1440ml, 60 Yıkama 59,90 TL yerine 47,92 TL’ye, Bingo Oxygen Limon 49,50 TL yerine 39,60 TL’ye, Bingo Oxygen Çam Kokulu Çamaşır suyu 25,50 Tl yerine 20,40 TL’ye satılacak.Omo Sıvı Deterjan 38 yıkıma: 139,90 TL yerine 83,94 TL U Green Clean Lavanta Kokulu Yumuşatıcı: 89,50 TL yerine 62,65 TL Domestos 3,24 litrelik Ultra Beyaz Çamaşır Suyu: 81,10 TL yerine 56,77 TL Lysol Çamaşırlar için Antibakteriyel Hijyen Sağlayıcı: 36,99 TL yerine 18,50 TL Domestos Çam Ferahlığı 3,24 litre Çamaşır Suyu: 81,10 TL yerine 56,77 TL Domestos Okyanus Ferahlığı 3.24 litre Çamaşır Suyu: 81,10 TL yerine 56,77 TL Yumoş Lilyum ve Orkide Giysi Spreyi çeşitleri: 53,90 TL yerine 40,43 TL Peros 4 kg. Çamaşır Suyu: 44,90 TL yerine 33,68 TL Peros Ultra Kıvamlı Bahar Ferahlığı Çamaşır Suyu: 22,90 TL yerine 17,18 TL Peros Bahar Ferahlığı Ultra Çamaşır Suyu 4 kg: . 69,90 TL yerine 52,43 TL Ariel Aquapudra Dağ Esintisi Renklilere Özel 7 kg Toz Çamaşır Deterjanı: 182,95 TL yerine 139,90 TL Rinso Deterjan Limon Karbonat Renkliler ve Beyazlar 10 kg paket : 194,90 TL yerine 149,75 TL. Vernel Max Konsantre Sıvı Çamaşır Yumuşatıcısı Taze Gül 60 Yıkama: 59,90 TL yerine 47,92 TL Bingo Oxygen Limon: 49,50 TL yerine 39,60 TL Bingo Oxygen Çam Kokulu Çamaşır suyu: 25,50 Tl yerine 20,40 TL.