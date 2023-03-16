Carrefour indirimde zirve tahtına oturdu! Dana kıymada daha ucuzu yok: Deterjan fiyatlarına da bakmadan geçmeyin!

Carrefour, hafta sonuna özel %40'a varan indirimli ürünlerini açıkladı. Bu indirim, gıda, kişisel bakım ürünleri ve ev eşyaları da dahil olmak üzere çeşitli ürünlerde geçerli.
İndirimli Gıda Ürünleri
Kıyma, dana kıyma, dana döş sarma ve dana kuşbaşı gibi et ve balık ürünlerim var. Bu ürünlerin fiyatları sırasıyla 207,90 TL, 215,90 TL ve 221,90 TL. Levrek de 109,99 TL'den satışa sunuluyor. Köfte çeşitleri ise 199,50 TL. Yemek pişirme ve fırınlama için Carrefour buğday unu 49,50 TL, Carrefour nohutu ise 31,50 TL'den satışta. Carrefour'un kendi markası olan yağlı sütün fiyatı ise 18,50 TL. Ayrıca 133,50 TL, 99,90 TL ve 78,95 TL'den satışa sunulan ayçiçek yağı, Yudum ayçiçek yağı ve Orkide ayçiçek yağı gibi yemeklik yağlarda da indirimler var.