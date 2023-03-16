Carrefour indirimde zirve tahtına oturdu! Dana kıymada daha ucuzu yok: Deterjan fiyatlarına da bakmadan geçmeyin!







İndirimli Gıda Ürünleri







Kişisel Bakım ve Ev Ürünleri İndirimde





Taze Ürünler

Avokado 9,90 TL, mandalina 19,90 TL ve ithal muz 39,90 TL



Peynir ve Tereyağı

Carrefour, hafta sonuna özel %40'a varan indirimli ürünlerini açıkladı. Bu indirim, gıda, kişisel bakım ürünleri ve ev eşyaları da dahil olmak üzere çeşitli ürünlerde geçerli.Kıyma, dana kıyma, dana döş sarma ve dana kuşbaşı gibi et ve balık ürünlerim var. Bu ürünlerin fiyatları sırasıyla 207,90 TL, 215,90 TL ve 221,90 TL. Levrek de 109,99 TL'den satışa sunuluyor. Köfte çeşitleri ise 199,50 TL. Yemek pişirme ve fırınlama için Carrefour buğday unu 49,50 TL, Carrefour nohutu ise 31,50 TL'den satışta. Carrefour'un kendi markası olan yağlı sütün fiyatı ise 18,50 TL. Ayrıca 133,50 TL, 99,90 TL ve 78,95 TL'den satışa sunulan ayçiçek yağı, Yudum ayçiçek yağı ve Orkide ayçiçek yağı gibi yemeklik yağlarda da indirimler var.Bazı deodorant çeşitlerinde %30'a varan indirim mevcut. Colgate diş macunu 49,95 TL, Carrefour diş fırçası 69,90 TL ve Solo tuvalet kağıdı 71,90 TL'den satışta. Çamaşırlar için; Omo toz deterjan 119,96 TL, Perwoll sıvı deterjan ise 74,18 TL. Bulaşıklar için ise; Fairy bulaşık deterjanı 27 TL'den, Tamek domates salçası ise 34,90 TL. Ayrıca sırasıyla 39,90 TL, 59,90 TL ve 45 TL fiyatlara sahip Solo, Familia ve Papia tuvalet kağıdı gibi ev ihtiyaçları için gerekli ürünler de indirimde.Ünal klasik beyaz peynir 169,95 TL, İçim tereyağı 199,95 TL, Pınar dilimli tost peyniri 99,95 TL, İçim kaşar peyniri 116,95 TL