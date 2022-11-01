Sabancı Holding ve Carrefour şirketlerinin brileşimi olarak kurulan market zincirleri CarrefourSA Türkiye'de 100 şubeye ulaşırken yalnızca 11 tanesi İstanbul'da bulunmaktadır. 2022 yılıyla beraber bünyesinde personel alımı yapacağını duyuran CarrefourSa marketleri binlerce işçi alacağını açıkladı. CarrefourSa başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 14:40
CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA personel alımı
Büyük market zincirlerinden olan CarrefourSA şubelerini arttırmaya devam ederken personel alımı yapılacağı açıklandı. Peki, CarrefourSA personel alım şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 14:40
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