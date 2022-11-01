KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 14:40

CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA personel alımı

Büyük market zincirlerinden olan CarrefourSA şubelerini arttırmaya devam ederken personel alımı yapılacağı açıklandı. Peki, CarrefourSA personel alım şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 14:40
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CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA personel alımı
Sabancı Holding ve Carrefour şirketlerinin brileşimi olarak kurulan market zincirleri CarrefourSA Türkiye'de 100 şubeye ulaşırken yalnızca 11 tanesi İstanbul'da bulunmaktadır. 2022 yılıyla beraber bünyesinde personel alımı yapacağını duyuran CarrefourSa marketleri binlerce işçi alacağını açıkladı. CarrefourSa başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

2022 CARREFOURSA ELEMAN ALIMI

2022 yılında açılacak olan şubeler ile 100 şubeye ulaşmayı hedefleyen CarrefurSa büyüme hedefiyle beraber personel alımı yapacağını açıkladı. CarrefurSA iş alımları yenibiris.com üzerinden iş ilanı yayınlarken vatandaşlara iş imkanı sunmaktadır. iş başvuruları için öncelikle şirketin insan kaynakları departmanına iletilerek incelemeler gerçekleşir. Başarılı sonuç alan kişiler mülakata çağrılır ve olumlu sonuç alanlar CarrefurSA personeli olarak çalışmaya başlar.

REYON ELEMANI ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

-18 yaşını tamamlamak

-İnsan ilişkilerinde başarılı

-Takım çalışmalarına yatkın

-Dinamik çalışabilen

KASA GÖREVLİSİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI

-Lise mezunu olmak

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Bilgisayar kullanımı iyi olmak

-İletişimi kuvvetli

-Dikkatli ve dinamik

-Esnek çalışma saatlerine uygun çalışabilmek

-Müşteri ilişkileri iyi olmak 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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