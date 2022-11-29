Çarşamba günü kar geliyor! Meteorloji'den o kentlere uyarı üstüne uyarı..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verilerinde, ülkemizde Marmara, Ege Denizi, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman ve Sivas'ta parçalı ve çok bulutlu havanın artacağını tahmin ediliyor.
METEORLOJİ'DEN ÇARŞAMBA KAR GELİYOR UYARISI!
Sıcaklıklar: Ege kıyılarında ve iç kesimlerde tahmini 1-3°C artış, başka yerlerde önemli bir değişiklik yok. Rüzgarlar: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzeyden zayıf, bazen orta şiddette. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde güneydoğudan kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa) bekleniyor. 12'nci Bölge Meteoroloji Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan son değerlendirmelerde bölgede hava zaman zaman parçalı bulutlu olacak, Erzincan civarı ve Erzurum'un güney kesimleri yarın gece erken saatlerde yağmur olayı gerçekleşecek. Çarşamba günü ise yağışlar yüksek rakımlarda yağmur, sulu kar ve kar şeklinde görülecek; Sabah ve akşam saatlerinde sis, don ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.