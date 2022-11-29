Çarşamba günü kar geliyor! Meteorloji'den o kentlere uyarı üstüne uyarı..







METEORLOJİ'DEN ÇARŞAMBA KAR GELİYOR UYARISI!











Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verilerinde, ülkemizde Marmara, Ege Denizi, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman ve Sivas'ta parçalı ve çok bulutlu havanın artacağını tahmin ediliyor.Doğu-güneydoğu Anadolu'da Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Kuzey ve Doğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yağış, münferit gök gürültülü sağanak yağış, sulu kar ve kar bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis olması bekleniyor.Sıcaklıklar: Ege kıyılarında ve iç kesimlerde tahmini 1-3°C artış, başka yerlerde önemli bir değişiklik yok. Rüzgarlar: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzeyden zayıf, bazen orta şiddette. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde güneydoğudan kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa) bekleniyor. 12'nci Bölge Meteoroloji Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan son değerlendirmelerde bölgede hava zaman zaman parçalı bulutlu olacak, Erzincan civarı ve Erzurum'un güney kesimleri yarın gece erken saatlerde yağmur olayı gerçekleşecek. Çarşamba günü ise yağışlar yüksek rakımlarda yağmur, sulu kar ve kar şeklinde görülecek; Sabah ve akşam saatlerinde sis, don ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.