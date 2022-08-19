Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında yeni düzenleme: Gündüz görevli olmayacaklar!













Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bekçi görevleri yeni düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat doğrultusunda çarşı ve mahalle bekçiliğine ilişkin uygulama emniyet teşkilatı bünyesinde tekrar hayata geçirilmişti. hem gece hem de gündüz görevine verilen bekçiler, yaya devriye yaparak suçların önlenmesi şüpheli şahısların yakalanması ve sorumluluk bölgelerinde asayişi sağlayarak polise etkin destek rolü oynuyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin yeni çalışmalarına ilişkin başlattığı düzenlemeyi tamamladı ve yeni sistemin 5 maddelik detayları 81 il valiliğine gönderildi.EGM'den alınan yeni kararlara göre, çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan kişilerin artık gündüz saatleri içerisinde görevde olmayacakları belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden uygun görüş almış olan iller de dahil olmak üzere 81 ilin mülki amirliklerden alınan 'gündüz çalışma olurları'nın sonlandırıldığının aktarıldığı düzenlemede çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık olarak çalışma sürelerinin 40 saat olarak yeniden düzenlendiği ve günlük çalışma saatlerinin de görev aldıkları bölgede güneşin batış ve doğuş saatlerinin esas alınması suretiyle bu zaman aralığındaki süreçte belirleneceği aktarıldı. Çarşı ve mahalle bekçilerinin emniyet ve asayişin gerektirmiş olduğu durumlar dışında ve aynı zamanda güvenlik ya da kamu düzenini etkilemiş olan zorunluluk halleri haricinde çalışmalarındaki süreler dışında asla çalıştırılamayacak. Devletin öçngördüğü olağanüstü hal, terör ve toplumsal olayların dışında doğal afet, salgın hastalık gibi durumlarda kamu düzenini ve görevlerini etkileyen zorunluluk durumlarının görülmesi halinde Emniyet Genel Müdürü tarafından yapılacak olan teklif ve İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek olan onay ile birlikte çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilebileceğinin aktarıldığı düzenlemede söz konusu hususa sürekli riayet edilmesinin emri il müdürlükleri tarafından uygulanması için yazının kendilerine gönderildiği ifade edildi.