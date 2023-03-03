Çarşı ve mahalle bekçisi başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapan en az 10 bin TL maaşla başlayacak... İşte İŞKUR bekçi alımı açık iş ilanları

Son dönemlerde çarşı ve mahalle bekçisi personel alımı ilanları iş arayan kişiler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Bekçi olmak isteyenlerin çoğu, yüksek maaşlar ve uygun çalışma saatleri nedeniyle bu ilanları takip etmektedirler. İş arayanlara müjdeli bir haber ise, İŞKUR tarafından birçok farklı ilde binlerce bekçi personeli alımı yapılacağı açıklanmıştır.
BAŞVURU EKRANI AÇILDI! 18-55 YAŞ ARASI BAŞVURU YAPANLARA EN AZ 10 BİN TL MAAŞ BAĞLANACAK
İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDIBekçi alımı için belirlenmiş olan asgari ücret en az 10.000 TL'dir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesinden veya belirlenmiş olan kayıt merkezlerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru şartları ve detayları hakkında daha fazla bilgiye İŞKUR'un resmi internet sitesinden veya ilgili haber kaynaklarından ulaşabilirsiniz.
İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bekçi alımı başvuru şartlarına gelince, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, eğitim düzeylerinin en az ilköğretim, lise, ön lisans veya lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yapacak adayların en az 18 yaşını doldurmuş olmaları, kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmaları, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmemiş olmaları ve terör örgütleri ile herhangi bir bağlantılarının bulunmaması gerekmektedir. Vardiyalı çalışmaya uygun olmaları da bir diğer önemli başvuru şartıdır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesinde yayınlanan ilgili duyuruları takip edebilirler. BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2023?
İŞKUR bekçi alımı ilanlarına başvurular, online olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan "İş Arayan Girişi" bölümüne giriş yaparak, "Açık İş İlanları Ara" butonunu kullanarak, bekçi alımı yapan firmaların ilanlarına ulaşabilirler. Ayrıca, e-devlet üzerinden de İŞKUR'un ilgili hizmetlerine erişerek bekçi alımı ilanlarına başvuru yapabilirler. Başvuru yapmadan önce, ilanlarda belirtilen başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesindeki ilanlarla ilgili tüm bilgileri incelemeleri ve gerekli belgeleri hazırlamaları önerilir. Başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşanması durumunda, İŞKUR'un ilgili birimleri ile iletişime geçilerek yardım alınabilir.