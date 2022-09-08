TEKNOLOJİ
08 Eylül 2022 - 13:09

Casper'dan kullanıcılara 2 yeni notebook

Tüketicilerin ve işletmelerin dizüstü notebooklardan beklentileri dijitalleşen dünyayla birlikte değişim gösteriyor. Değişimi anbean izini süren Türkiye'nin teknoloji markası Casper da kişisel kullanımlar için maksimum mobiliteyi deneyimleten Casper Nirvana C500'ü ve kurumsal kesim için de sürdürülebilir üretkenliği çalışanlara sunan Casper Nirvana C600'ü satışa çıkardı.

TEKNOLOJİ
08 Eylül 2022 - 13:09
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Casper’dan kullanıcılara 2 yeni notebook


Yarının tercihlerinde ön planda olan performans, mobil olma ve üretkenlik hem bireysel aynı zamanda kurumsal kullanımlarda notebook tercihlerini şekillendiriyor. Maksimum mobiliteyi sürdürülebilir üretkenlikle harmanlayıp kullanıcılarına sunmak için değişimi izini süren Casper Nirvana da tüketicileri ve kurumsal işletmeleri mutlu edecek 2 yeni dizüstü notebooku Nirvana C500 ve Nirvana C600'ü tanıttı.

Bireysel kullanımda modern tasarım mobil uzmanlıkla buluşuyor
Bireysel kullanıcıların bilgisayar arayışlarında tercihleri tüm çalışma tarzlarına uygun olan notebooklardan yana oluyor. Özellikle üstün performans ve mobilitenin kilit rol oynadığı kişisel kullanımda yarının tercihleri de gözetilerek tasarlanan yeni Nirvana C500, aranılan kan olarak Casper tarafından kullanıma sunuldu. Intel'in 11. Nesil i5 1135G7 ve i7 1165G7 işlemcileri ile Iris Xe ekran kartını içeren Nirvana C500 notebooklar, 1,8 kg hafiflik ve 19,8 mm inceliğiyle her ortamda maksimum mobilite ve üretkenliği deneyimleme fırsatını kullanıcılara tanıyor. 135 derece açılabilen Uplift menteşeli yapısı sayesinde klavyenin yerden yükseltilerek kullanımın daha ergonomik seviyeye getirildiği Nirvana C500, 7,3 mm incelikte çerçeveye, 15.6'' FHD IPS ekrana ve Anti-Glare teknolojisine sahipken 250 NIT parlaklıkla da destekleniyor. Nirvana C500'de M2 NVMe + 2.5'' SATA SSD desteği sayesinde verilerin daha süratli depolanıp uygulamaların da daha süratli çalışması sağlanırken çift dual slot desteği ile 3200Mhz hızındaki RAM de 32 GB'a kadar artırılıyor. Ayrıca akıllı batarya teknoloji ise uzun yıllar verimli bir notebook bataryasına kullanıcıların sahip olduğu C500, 1MP 720P değerinde gürültü önleyici, sürgülü açılır kapanır yapıdaki kameraya, Type-c, USB 3.0, USB 2.0 ve HDMI portlarına, aynı renk tasarım klavyeye ve ekolayzer dizaynı olan Dolby ses teknolojisi ile geliştirilmiş 2 adet hoparlöre de sahip.



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Haber Editörü
Haber Editörü
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