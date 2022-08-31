Çatalca'da Korkutan Yangın - İstanbul

Çatalca'da bulunan bir şampuan imalathanesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, yapılan ihbar üzerine olay mahaline gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovayenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şampuan imalathanesinin ikinci katında, belli olmayan bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve alevler bütün fabrikayı sardı. Yangını gören fabrika çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere itfaiye ve jandarma ekipleri yollandı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikanın büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, büyük bir kısmı yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi.