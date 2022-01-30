YAŞAM
30 Ocak 2022 - 11:55

Çatalca'da polis minibüsü buzlanan yolda devrildi: 10 yaralı!

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan bir minibüs Çatalca'da devrildi. Yolun buzlanmasında dolayı devrilen minibüsteki 10 polis yaralandı.

YAŞAM
30 Ocak 2022 - 11:55
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Çatalca'da polis minibüsü buzlanan yolda devrildi: 10 yaralı!
İstanbul'un Çatalca ilçesinden bir kaza haberi geldi. İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan bir minibüs, yoğun sis ve yolun buzlanması nedeniyle devrildi.








Sabah saat 08:00 sularında Çatalca-Arnavutköy yoluna bağlı Örcünlü mevkii civarlarında meydana gelen kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sapkı, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, kazada 10 polisin yaralandığını tespit ettiler. 2 polisin durumun ağır olduğunun belirlenmesi sonrası yaralı polis memurları ambulanslara alınarak çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili bir inceleme başlatıldı.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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