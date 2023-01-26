Çatkapı misafirler için şipşak kurabiye tarifi! Çay demlenene kadar hazır olacak: Lezzeti komşuları kıskandırır

BU TARİFLE HERKES KURABİYE YAPABİLİYOR!







MALZEMELER







Çayın yanına atıştırmalık arayanlar bu tarif tam size göre. Çay saatlerini taçlandırmak ama aynı zamanda da kısa sürede kurabiye hazırlamak isteyenler için en kolay tarif ile karşınızdayız. Adı da yapması da 5 dakika süren ama tadı unutulmaz olan 5 dakika kurabiyesinin tarifini merak edenler için açıklıyoruz….250 gram tereyağı 1 yumurta sarısı (akı üzerine) 1 paket kabartma tozu 1 su bardağı pudra şekeri Aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı) Üzeri için 1 çay bardağı fındık kırığı 1 yemek kaşığı toz şeker Yumurta akı YAPILIŞI Öncelikle tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp güzelce yoğuralım. Oda sıcaklığında eriyen tereyağı pudra şekeri yumurta kabartma tozu ve unu güzelce yoğuralım. 1 yumurtadan ayırdığımız yumurta akını bir kap içerisinde bekletelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar yapalım daha sonra fındık kırığı ve toz şeker karışımını da hazırlayalım. Hazırlanan hamurları önce yumurta akına daha sonra ise fındıklara batıralım ve tepsiye güzelce yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına tepsimizi yerleştirelim. Kurabiyeler hafif pembeleşince tepsimizi fırından çıkaralım ve soğumaya bırakalım. İşte hepsi bu kadar…