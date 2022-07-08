EKONOMİ
08 Temmuz 2022 - 00:15

Çay budama paraları ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı? 2022 çay budama ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak mı?

Her yıl Temmuz ayının ilk haftalarında ödenen çay budama ücretleri bu yıl gecikti. Vatandaş çay budama paralarının ne zaman yatacağını merak etmektedirler. Kurban Bayramından önce yatmasını bekleyen vatandaşlar biran önce yatırılmasını bekliyorlar. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
08 Temmuz 2022 - 00:15
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Çay budama paraları ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı? 2022 çay budama ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak mı?


2022 yılı çay budama paralarının ne zaman ödeneceği merak edilmektedir. Her yıl Temmuz ayının ilk iki haftasında çay budama paraları yatmaktadır. Fakat bu yıl daha paralar ödenmeyince vatandaşlar ne zaman ödeneceği sorusuna yanıt aramaktadır. Daha henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat kısa bir zaman içerisinde çay budama paralarının yatırılacağı tahmin edilmektedir.

2022 çay budama paraları ne zaman ödenecek?

Vatandaş bu yıl çay budama paralarının ödemesini beklerken konu ile ilgili açıklamayı ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi yaptı. Bu yıl 200 bine yakın üreticinin 112 bin dekar alanda çay budama yaptığını dile getirdi. Konu ile ilgili açıklamasına şöyle devam etti:



Bu çerçevede, 200.000 üreticiye toplam 750 milyon lira ödeneceğini açıklandı. Söz konusu ödemelerin Kurban Bayramı öncesi ödenmesi gerektiğini vurgularken, ödemelerin Bayramdan önce yapılması halinde üreticilerin kendilerini bayramda daha rahat hissedecekleri belirtti. ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, yavaş yavaş sürgünlerinin sonuna yaklaştıklarını ve ÇAYKUR'un yaş çay bedelini ay sonunda Mayıs ayında ödeyeceğini belirterek, üreticilerin bayramdan önce paralarının almaları mutlu edeceğini belirtti. Böylelikle üreticiler bayramda daha rahat olacaklardır.

çay

Geçen sene paralar 10 Temmuz tarihinde üreticilere yatmıştı. Bu yıl ise bayramdan önce ya da bayramdan hemen sonra yatırılacağı biliniyor.

Çay budama ödemeleri yattı mı?

Çay budama paraları henüz yatmadı. Ödeneceği zaman belli olduktan sonra haberimizde yer vereceğiz.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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