YAŞAM
09 Eylül 2022 - 14:09

Çay demleyerek kazı yapmışlar

Antalya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma baskını sonucu 35 kazı malzemesiyle birlikte suçüstü yakalandı. Ekiplerin, "Ağaç mı dikiyorsunuz?" sorusuna ise "Hayır" yanıtı veren şüpheliler, “Yalan yok komutanım, görüyorsunuz' diyerek suçlarını itiraf etti.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 14:09
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Çay demleyerek kazı yapmışlar

Serik ilçesi Hasdümen Mahallesi Avşaratlı mevkiinde, ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon hazırlığı yaptı. Belirtilen adrese baskın yapan ekipler, şüpheli E.Ş., A.Ç. ve A.Ş.'nin bölgede kaçak kazı yaptığını tespit etti. Öte yandan, olay mahalinde şüphelilerin yaktığı ocağın üzerinde çaydanlık olduğu görüldü. Ellerini kaldıran şüpheliler, baskınla neye uğradıklarını şaşırdı.

“Yalan yok, görüyorsunuz”

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