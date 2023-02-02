Çay fiyatlarında yok artık dedirten indirim! O market 1 kilosunu 49 TL'ye satacak: Poşetini kapan koşuyor







HAKMAR MARKETLERİNDE ÇAY FİYATI 48 TL'YE DÜŞTÜ! Günümüzde çay, Türk mutfağının en sevilen içeceklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak son dönemlerde çayın fiyatı artış gösterdi ve çoğu markette yüksek fiyatlarda satılıyor. Ancak, Hakmar Express Marketlerde Hardem marka çayın 1 kilosu 48 TL'ye kadar düştü.



VATANDAŞLAR FIRSATI DEĞERLENDİRDİ!

Marketlerden gelen indirim haberleri sonucunda Hakmar Express'te 1 kilo çay 48 TL'ye satışa çıkarıldı ve vatandaşlar bu indirimden 2-3 tane birden yararlanmaya başladı.Fiyatı gören vatandaşlar bu fırsatı değerlendirmek için 2-3 tane birden almaya başladı. Bu haber, Hakmar Express Marketlerinin çay fiyatlarını kontrol etme konusunda müşterilerinin çıkarlarını gözeterek cömert bir adım attığına işaret etti. Bu sebeple, herkesin çay ihtiyacını karşılaması için mükemmel bir fırsat olarak değerlendirildi. Herdem marka çay, son derece kaliteli ve sağlıklı bir ürün olarak görülüyor. Market bu indirim ile tüketici ihtiyaçlarına hızla reaksiyon verip kampanyalar oluşturabildiğini ispat etmiş oldu. Hakmar Express Marketleri, herkesin çay ihtiyacını karşılaması için cömert bir adım attı. Vatandaşlar, 1 kilo çayın fiyatının 48 TL'ye indiğini duyunca resmen Hardem marka çaylarını almaya başladı. Marketin bu indirimini değerlendirerek çay alımlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu fırsatı kaçırmamalıdır.