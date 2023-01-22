Çay içmeden duramayanlar dikkat! İçerken tekrar düşünün! Çayın faydası kadar zararı da var!







BİNLERCE KİŞİ İNCELEMEYE ALINDI!







TÜKETİLEN İÇECEKLERİN SICAKLIKLARI ÖNEMLİ!

HÜCRELERİ KANSERLE BİRLEŞTİREBİLİYOR

YEMEK BORUSU KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sabah kahvaltısında içilmeye başlanan çay tüketimi gece yatana kadar devam ediyor. Yapılan araştırmalar çayın kalp ve bağırsak sağlığını iyileştirdiği kadar kanser riskini artırdığını da ortaya koyuyor.Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), 65 dereceden fazla içecekleri Grup 2A karsinojen (insanlarda kanser yapıcı) olarak sınıflandırdı. Yapılan son çalışmada sıcak çay tüketenlerin ve çayla birlikte sigara ve alkol de alanların yemek borusu kanserine yakalanma riskinin beş kat arttığı ortaya konuldu. Söz konusu sonuç, 450 bini aşkın kişi kapsayan çalışma sonucunda elde edilmiştir.Çalışmadaki en can alıcı sonuç, sıcak çay içen, sigara ve alkol tüketenlerde, bu üç alışkanlığı olmayanlara göre beş kat daha çok özofagus kanser riski olduğudur. Fakat, alkol ile sigara kullanmayarak sadece aşırı sıcak çay tüketenlerle özofagus kanseri direkt ilişkilendirilmemiştir. Elde edilen bulgular alkol ve sigarayı çok tüketenlerin sıcak çay içmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.İlk olarak 1930'lu yıllarda, klinik gözlemlere dayalı sıcak nedenli tahrişin muhtemel özofagusun kanserini ortaya çıkardığı belirtilmişti. Ancak, sıcak içeceklerle özofagus kanseri arasında ki ilişki net olarak belirlenmemişti. Sağlıksız tüketim alışkanlıkları da dahil birçok risk faktörü birleştiği zaman kanser riskinin arttığı kesinleşmiştir. Bu yüzden neredeyse toplumumuzdaki herkesin severek tükettiği çayı bırakması değil sadece biraz daha ılık şekilde tüketmesi gerekiyor.Cambridge'de yer alan araştırmacı grup, İngiltere'de ortalama 500.000 kişinin sağlık kayıtlarını inceleme altına alarak, daha çok kahve tüketenlerde kanser riskinin arttığını ortaya koydu. Araştırmacı grup, kahve ile çay tüketen kişilerin, sıcak içecek tüketmeyenlere kıyasla 2,8 kat daha yüksek risk grubunda olduğunu belirtti. Aynı zamanda kahvesini sıcak tüketenlerin 5,5 kat, ılık tüketenlerin 2,7 kat daha yüksek risk taşıdığı da belirtildi. Bilim insanları, sıcak içeceklerin hücreleri devamlı olarak yenilediğini ve bu durumun da hücrelerin kanserle birleşmesini sağladığını açıklıyor.- İstemsiz ve ciddi kilo kaybı - Hazımsızlık - Göğüs bölgesi ya da karın bölgesinde yanma, ağızda acı su tadı oluşması - Yutkunmada güçlük - Mide bulantısı ve kusma - Besinlerin yemek borusundan ağıza geri çıkması - Göğüste ağrı - Uzun süren kuru öksürük - Sık sık hıçkırmak