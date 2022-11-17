Yemek Tarifleri
17 Kasım 2022 - 17:15

Çay nasıl demlenir? Çay demlemenin püf noktaları

Türkiye'de en çok tüketilen içecekler arasında yer alan çay her yöreye göre farklı demlenmektedir. Herkes farklı fikirler sunarken en iyi çay demleme yöntemini sizlerle paylaşıyoruz. İşte çay demlemenin püf noktaları…

Yemek Tarifleri
17 Kasım 2022 - 17:15
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Çay nasıl demlenir? Çay demlemenin püf noktaları
Her öğünün vazgeçilmez içeceği olan çay 7'den 70'e kadar herkes tarafından tüketilmektedir. Fazla tüketmek zararlı olsa da çayın saymakla bitmeyen bir çok faydası da bulunmaktadır. Çayı yanlış demlemek farklı problemlerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle çay demlerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. İşte çay demlemenin püf noktaları…

ÇAY NASIL DEMLENİR?

Çay demlemek için kişi başına 1 çay bardağı çay ve 1 çay bardağı su olacak şekilde 1 tepeleme çay kaşığı siyah çay kullanılması gerekiyor. Çay demlemek için en ideal ölçü bu şekildedir. Bununla birlikte çay demlemek için diğer dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:

Çaydanlığın altında kireç olmamasına dikkat ediniz. Çaydanlığın alt kısmına yeterli suyu doldurduktan sonra ocakta kaynamaya bırakın.

Su kaynadıktan sonra ateşi kapatarak suyu ocaktan alınız.

Kaynatmış olduğumuz suyu üst çaydanlığa dökerek 45 saniye 1 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Demlenen suyun üstüne çayınızı ekleyerek kapağı kapatınız.

Çaydanlığın alt kısmına tekrar su doldurduktan sonra ateşe alarak üst kısmını da yerleştiririz.

Çayınız 20 dakika içerisinde demlenmiş olacaktır. Demlediğiniz çayı 35-40 dakika içerisinde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Çay demlemek

ÇAY İÇMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Çay demlemek için en önemli noktalardan biri çeşme suyu yerine içme suyu kullanmaktır.

Diğer dikkat edilmesi gereken noktalardan biri ise kaynayan suyu 1 dakika kadar dinlendirdikten sonra suyun üzerine çayı atmak olacaktır. Çayın üzerine suyu dökmek lezzetsiz bir çay elde etmenizi sağlar.

Çay demlemiş olduğunuz çaydanlığın da porselen olmasına dikkat ediniz. Porselen demliği olmayan kişiler bakır ya da paslanmaz demlikleri kullanabilir.

Çayın acı olmaması için taze veya uygun şekilde saklanması gerekir.

Alt demlikte kaynayan suyun üstünde diğer demliğin bulunmaması gerekir. Üst demlik asla ısıtılmalıdır.

Kullandığımız çayın nemli ya da ışık gören sıcaklığı düşük ortamlarda beklememesi gerekir. Kavanoz içerisinde ısı ve ışık almayan bir ortamda saklamak daha uygun olacaktır.

Ayrıca çayın uzun süre demlenmemesi de oldukça önemlidir. Uzun süre demlenen çay sağlık açısından oldukça zararlıdır.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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