Çay tiryakilerine kötü haber: Çay fiyatlarına tarihi zam! Bir bardak çay adeta servet değerinde olacak







YÜZDE 25 ORANINDA ZAM!











Çay fiyatlarında yaşanan zam haberi, Türkiye'nin en temel içeceklerinden biri olan çayın tüketici için daha pahalı hale geleceğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaş çay alım taban fiyatını açıklamasının ardından kuru çay fiyatları da artmaya başladı.ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına yüzde 20 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Bu zam, zincir marketler, bakkallar ve büfeler tarafından da etiket fiyatlarının güncellenmesi anlamına geliyor. Örneğin, ÇAYKUR Filiz çayının kilosu 75 TL'den 98,75 TL'ye yükseldi.Kronos yazarı Turhan Bozkurt, çay fiyatlarındaki zamın ilk diliminin onaylandığını ve zamların devamının geleceğini belirtti. Ayrıca, bazı marketlerde Rize Turist Çayı'nın raflardan kaldırıldığı da kaydedildi. ÇAYKUR dışındaki özel çay firmalarının da fiyatlarını güncellediği ifade ediliyor. Çay Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz Kar ise çaya rekor tutarlı bir zam beklentisini dile getirmişti. Bu zam haberleriyle birlikte çayın tüketici için daha pahalı hale gelmesi bekleniyor. Çay, Türkiye'de neredeyse nüfusun tamamının tükettiği bir içecek olduğundan, bu zam haberleri birçok kişiyi etkileyecektir. Çayın zamlanmasıyla birlikte, tüketiciler stok yapma eğiliminde olabilirler. Ancak her zamanki gibi stok yapmadan önce ürünün tazelik süresini ve depolama koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir.