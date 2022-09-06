YAŞAM
06 Eylül 2022 - 22:39

Çaydaki balık ölümleri tedirgin etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Söğütlü Çayı'nda yaşanan balık ölümleri tedirgin etti.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 22:39
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Çaydaki balık ölümleri tedirgin etti


İlçeye bağlı Tapkıran Mahallesi yakınlarından doğan ve kilometrelerce kat ettikten sonra Elbistan şehir merkezini geçerek Ceyhan Nehri'ne karışan Söğütlü Çayı'nın debisi, yaz ayları ve tarımsal sulama nedeniyle yok denecek kadar azalıyor. Bentlerle önü kapatılan suyun aşağı kesimlere ulaşmaması ve çayın kurumaya yaklaşması, canlı yaşamını da tehlikeye atıyor. Bu durumun en acı örneği ise Tepebaşı Mahallesi'ndeki Tepebaşı Köprüsü civarında yaşandı. Köprünün sağlı sollu her iki tarafında da birden fazla büyük küçük ölü balık kıyıya vurdu.
Yaşanan balık ölümlerinin, su azalması ve besi çiftliklerinin atıklarının karışmasına bağlayan vatandaşlar, yetkililerden bu duruma el atmalarını istedi.

Geçtiğimiz yıl da hem bir balık ölümleri yaşandığını anımsatan vatandaşlar, “Şuanda Söğütlü Çayı'nın yüzeyi binlerce balık ölüsü ile dolu. Çok yazık. Bu görüntü hepimizin vicdanını sızlatıyor” diye konuştular.



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